logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savo Milošević nakon meča u Prijedoru: "Najteža utakmica otkako sam došao, nismo zaslužili pobjedu"

Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Željezničara osvojili su tri vrijedna boda u gostima protiv Rudara iz Prijedora u 30. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Savo Milošević

Željo je prvi put ove sezone savladao Rudar Prijedor u četvrtom međusobnom dvoboju!

U utorak na Gradskom stadionu u Prijedoru, plavi sa "Grbavice" su do trijumfa stigli u 90+4. minutu pogotkom rezerviste Vinija Peištota, koji je kaznio sve promašaje Prijedorčana na meču.

Trener Želje Savo Milošević je poslije meča za "MY TV", istakao da je ovo bila jedna od najtežih utakmica otkako je preuzeo ekipu.

"Možda najteža utakmica otkako sam ja došao. Bar meni je tako izgledalo. Dijelom zbog protivnika koji je mnogo bolji od onoga što tabela pokazuje, a djelom zbog naše energije sa kojom smo ušli u meč", rekao je Milošević.

Trener Želje priznao je da je prvo poluvrijeme bilo veoma slabo, bez prave hrabrosti i kvaliteta u igri.

"Prvo poluvrijeme - dosta nesigurnosti. Naša ekipa nije imala tu hrabrost koja se možda i očekivala. U svlačionici sam tražio od igrača da izađu na teren i da se ne boje greške - neka naprave grešku jednu, dvije, tri, ali da igramo sa karakterom. Na sreću, drugo poluvrijeme je bilo dosta bolje".

Milošević je posebno istakao fizičku i psihološku iscrpljenost ekipe zbog gustog rasporeda (subota - utorak - petak - utorak).

"Osam utakmica su odradili maksimalno, dali sve od sebe. Negdje po logici stvari je bilo normalno da na jednoj utakmici krahiraju, ako mogu tako da se izrazim. Prvo poluvrijeme je bilo ispod svakog nivoa. Ne mogu baš da se ljutim".

Ipak je zadovoljan što su igrači uspjeli da se izbore za pobjedu.

"Ovu večeras nismo zaslužili, onu prije neki dan jesmo, ali to je fudbal. Kratkoročno može da izgleda nerealno ili nepošteno, ali dugoročno se uvijek vrati onako kako radiš. Ova pobjeda je vjerovatno nešto što smo zaslužili ranije".

Posebno je važno prema njegovom mišljenju što je trijumf u Prijedoru skinuo dio pritiska i straha oko borbe za opstanak.

"Večeras smo, ako ništa drugo, sklonili tu priču i taj jedan bojazan i strah oko borbe za opstanak. To je možda najbitnija stavka iz ove pobjede - samopouzdanje i dobar osjećaj pred naredne utakmice".

Na kraju je Milošević čestitao svojim igračima, ali i protivniku.

"Čestitke momcima, čestitke Rudaru na igri i zaista im želim sve najbolje u ostatku prvenstva", istakao je trener Želje.

(MONDO)

Tagovi

Savo Milošević FK Željezničar FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC