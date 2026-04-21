Savo Milošević nakon meča u Prijedoru: "Najteža utakmica otkako sam došao, nismo zaslužili pobjedu"

Fudbaleri Željezničara osvojili su tri vrijedna boda u gostima protiv Rudara iz Prijedora u 30. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Željo je prvi put ove sezone savladao Rudar Prijedor u četvrtom međusobnom dvoboju!

U utorak na Gradskom stadionu u Prijedoru, plavi sa "Grbavice" su do trijumfa stigli u 90+4. minutu pogotkom rezerviste Vinija Peištota, koji je kaznio sve promašaje Prijedorčana na meču.

Trener Želje Savo Milošević je poslije meča za "MY TV", istakao da je ovo bila jedna od najtežih utakmica otkako je preuzeo ekipu.

"Možda najteža utakmica otkako sam ja došao. Bar meni je tako izgledalo. Dijelom zbog protivnika koji je mnogo bolji od onoga što tabela pokazuje, a djelom zbog naše energije sa kojom smo ušli u meč", rekao je Milošević.

Trener Želje priznao je da je prvo poluvrijeme bilo veoma slabo, bez prave hrabrosti i kvaliteta u igri.

"Prvo poluvrijeme - dosta nesigurnosti. Naša ekipa nije imala tu hrabrost koja se možda i očekivala. U svlačionici sam tražio od igrača da izađu na teren i da se ne boje greške - neka naprave grešku jednu, dvije, tri, ali da igramo sa karakterom. Na sreću, drugo poluvrijeme je bilo dosta bolje".

Milošević je posebno istakao fizičku i psihološku iscrpljenost ekipe zbog gustog rasporeda (subota - utorak - petak - utorak).

"Osam utakmica su odradili maksimalno, dali sve od sebe. Negdje po logici stvari je bilo normalno da na jednoj utakmici krahiraju, ako mogu tako da se izrazim. Prvo poluvrijeme je bilo ispod svakog nivoa. Ne mogu baš da se ljutim".

Ipak je zadovoljan što su igrači uspjeli da se izbore za pobjedu.

"Ovu večeras nismo zaslužili, onu prije neki dan jesmo, ali to je fudbal. Kratkoročno može da izgleda nerealno ili nepošteno, ali dugoročno se uvijek vrati onako kako radiš. Ova pobjeda je vjerovatno nešto što smo zaslužili ranije".

Posebno je važno prema njegovom mišljenju što je trijumf u Prijedoru skinuo dio pritiska i straha oko borbe za opstanak.

"Večeras smo, ako ništa drugo, sklonili tu priču i taj jedan bojazan i strah oko borbe za opstanak. To je možda najbitnija stavka iz ove pobjede - samopouzdanje i dobar osjećaj pred naredne utakmice".

Na kraju je Milošević čestitao svojim igračima, ali i protivniku.

"Čestitke momcima, čestitke Rudaru na igri i zaista im želim sve najbolje u ostatku prvenstva", istakao je trener Želje.

