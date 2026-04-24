Vinko Marinović odgovorio Igoru Štimcu: "Neću komentarisati izjavu, Borac na terenu pokazao da je najbolji"

Trener Borca Vinko Marinović kratko je i diplomatski prokomentarisao izjave šefa struke Zrinjskog Igora Štimca, koji je nakon nedavnog derbija u Mostaru indirektno optužio sudije da su uticale na rezultat (1:1).

Banjalučki Borac je remijem sa Zrinjskim u Mostaru zadržao 10 bodova prednosti ispred mostarskog tima i pred duel 31. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv dobojske Sloge (nedjelja 17.30).

Trener crveno-plavih Vinko Marinović je na u najavi tog meča sa Dobojlija upitan da prokomentariše izjave kolege Igora Štimca, koji je između ostalog rekao da "Borcu nije potrebna pomoć sudija jer ima izvanrednu ekipu", aludirajući da je crveni karton Antonija Ilića nakon što je nagazio Dinu Skorupa, bio prestrogo dosuđen.

"Pa iskreno, znate da ja to neću komentarisati. Uvijek govorim da je ono što mi prikazujemo na terenu jedini odgovor. Tako je i u ovom slučaju. Mi se trudimo da igramo i budemo najbolji u ligi i mislim da smo do sada to i pokazali", rekao je trener banjalučkog tima.

Marinović je dodao da je njegova ekipa i u derbiju protiv Zrinjskog pokazala dobru igru i da je utakmica imala momente u kojima je Borac mogao doći i do pobjede.

"Takvih komentara je bilo i prije utakmice i svašta nešto je bilo uvijek. Međutim, želim da se bavim svojom ekipom, svojom igrom, ono što mi trebamo da prikažemo. A naravno, tabela i teren su ti koji će uvijek pokazati pravu istinu".

Na kraju je poručio da Borac ide dalje.

"Mi smo prošli ovaj derbi i idemo dalje. Ova utakmica je iza nas i sada nam treba koncentracija na sljedeću utakmicu".

