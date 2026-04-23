"Borac ima izvrsnu ekipu i ne treba mu pomoć sudija za titulu"

Trener Zrinjskog Igor Štimac bio je veoma direktan nakon sinoćnjeg remija protiv vodećeg Borca (1:1) u derbiju 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odmah nakon meča u Mostaru, šef struke "plemića" Igor Štimac je u razgovoru za "Arenu Sport" žestoko kritikovao suđenje, posebno crveni karton koji je dobio Antoni Ilić, što je umnogome pomoglo banjalučkom timu da dođe do remija (1:1) i sačuva "plus 10" bodova prednosti.

Kasnije u izjavi za klupsku televiziju je otvoreno poručio da "Banjalučanima ne treba pomoć sudija".

"Uvijek se događaju neke stvari koje iziritiraju kompletnu publiku - i ovdje na stadionu, i ispred malih ekrana. Više mi je preko glave toga, da ti budem iskreno, znaš. Jer dvostruka su mjerila, a to je štetno po fudbal, nije dobro. Borac ima izvrsnu ekipu, Borcu ne treba pomagati. Oni su u stanju i bez pomoći se boriti za šampionsku titulu i sve to skupa. Neću ulaziti u istoriju šta se događalo u ligi, kako je bilo, šta je bilo. Ali šteta je. Ja čestitam mojim momcima na svemu što su izdržali. Na dobroj borbi, na htijenju. Iz deset igrača u polju smo stvorili dvije-tri izgledne prilike. Mogli smo doći do pobjede, ali šta je - tu je. Treba dići glavu, imamo utakmica ispred sebe i treba odraditi ovaj posao do kraja", istakao je trener Zrinjskog.

(MONDO)