logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Borac ima izvrsnu ekipu i ne treba mu pomoć sudija za titulu"

Nebojša Šatara
0

Trener Zrinjskog Igor Štimac bio je veoma direktan nakon sinoćnjeg remija protiv vodećeg Borca (1:1) u derbiju 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Odmah nakon meča u Mostaru, šef struke "plemića" Igor Štimac je u razgovoru za "Arenu Sport" žestoko kritikovao suđenje, posebno crveni karton koji je dobio Antoni Ilić, što je umnogome pomoglo banjalučkom timu da dođe do remija (1:1) i sačuva "plus 10" bodova prednosti.

Kasnije u izjavi za klupsku televiziju je otvoreno poručio da "Banjalučanima ne treba pomoć sudija".

"Uvijek se događaju neke stvari koje iziritiraju kompletnu publiku - i ovdje na stadionu, i ispred malih ekrana. Više mi je preko glave toga, da ti budem iskreno, znaš. Jer dvostruka su mjerila, a to je štetno po fudbal, nije dobro. Borac ima izvrsnu ekipu, Borcu ne treba pomagati. Oni su u stanju i bez pomoći se boriti za šampionsku titulu i sve to skupa. Neću ulaziti u istoriju šta se događalo u ligi, kako je bilo, šta je bilo. Ali šteta je. Ja čestitam mojim momcima na svemu što su izdržali. Na dobroj borbi, na htijenju. Iz deset igrača u polju smo stvorili dvije-tri izgledne prilike. Mogli smo doći do pobjede, ali šta je - tu je. Treba dići glavu, imamo utakmica ispred sebe i treba odraditi ovaj posao do kraja", istakao je trener Zrinjskog.

(MONDO)

Tagovi

Igor Štimac HŠK Zrinjski FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC