logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik ide ka luci spasa! Karjašević pogodio poslije 130 sekundi za bijeg od opasne zone!

Goran Arbutina


Radnik savladao Rudar Prijedor i osvojio važna tri boda u borbi za opstanak.

PLBIH Radnik Rudar Prijedor Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika napravili su veliki korak ka opstanku u Premijer ligi BIh pošto su u "derbiju začelja" sa minimalnih 1:0 savladali direktnog konkurenta, Rudar Prijedor.

Bijeljinci su tako ostavili Prijedorčane u zoni ispadanja sa osvojenih 36 bodova, dok je Radnik sada na 33, a između njih je i Posušje koje ima 32 boda i utakmicu manje. Na samom dnu tabele sa 24 boda je Sloga koja u nedjelju gostuje banjalučkom Borcu.

Samo 130 sekundi trebalo je Radniku da stigne do pogotka vrijednog tri boda i vjerovatno opstanka u ligi. Konate je poslije prodora po lijevoj strani vratio prizeman pas u sredinu, a Huso Karjašević je iz prve šutirao sa najmanje 25 metara i pogodio!

Iako smo vidjeli samo jedan pogodak u prvom poluvremenu i jedni i drugi igrali su prilično otvoreno, pa je bilo prilija i na jednoj i na drugoj strani. Tako smao u razmaku od 60-ak vidjeli pokušaj Ramića i odbranu Markovića, a onda na drugoj strani Dubljanić je nogom odbranio šut Konatea poslije kontranapada.

Imao je Rudar odličnu priliku da izjednači u 30. minutu, ali se Ćosić u posljednjem trenutku bacio i izblokirao šut Romere sa samo šest metara.

Radnik je uzvratio u 35. minutu preko Hrvanovića koji je šutirao iskosa sa lijeve strane, ali je lopta otišla pored gola, a nedugo zatim odličnu priliku imao je Teodorović. Nakon centaršuta Gorzija kapiten Radnika dobro je šutirao glavom i išlo je to pod prečku, ali je Dubljanić intervenisao i odbio u korner.

Mogao je Teodorović u nadoknadi prvog poluvremena možda i da riješi pitanje pobjednika, ali je u odličnoj situaciji sa desetak metara šutirao preko gola.

Drugo poluvrijeme pripalo je fudbalerima Rudara, iako je prvu dobru priliku u nastavku promašio Konate, kada je to odbranio Dubljanić.

Svjesni da nemaju šta da izgube i da su im potrebni bodovi fudbaleri Rudara krenuli su u pravu ofanzivu, a malo je nedostajalo da stignu bar do izjednačenja.

Činilo se da će ono doći nakon što je Markovina nakon kontranapada gostiju oborio Romeru u šesnaestercu, Peljto je pokazao na bijelu tačku, ali je nakon VAR provjere penal poništen i dosuđen je ofsajd.

Bili su blizu pogotka Prijedorčani i pet minuta prije kraja. Karjašević se umalo od junaka pretvorio u tragičara kada je promašio loptu na sedam, osam metara, ona je došla do Markovića koji je šutirao, ali je Marković to nekako odbranio, lopta je čak pogodila u stativu, a onda se od jednog fudbalera Rudara odbila u gol-aut i propala je odlična prilika za izjednačenje.

Radnik je osvojio vrlo važne bodove u borbi za opstanak, dok Rudar ima sve manje šanse da i sljedeće godine igra Premijer ligu BIH.



Tagovi

FK Radnik Bijeljina FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC