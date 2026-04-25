Radnik ide ka luci spasa! Karjašević pogodio poslije 130 sekundi za bijeg od opasne zone!

Radnik savladao Rudar Prijedor i osvojio važna tri boda u borbi za opstanak.

Fudbaleri Radnika napravili su veliki korak ka opstanku u Premijer ligi BIh pošto su u "derbiju začelja" sa minimalnih 1:0 savladali direktnog konkurenta, Rudar Prijedor.

Bijeljinci su tako ostavili Prijedorčane u zoni ispadanja sa osvojenih 36 bodova, dok je Radnik sada na 33, a između njih je i Posušje koje ima 32 boda i utakmicu manje. Na samom dnu tabele sa 24 boda je Sloga koja u nedjelju gostuje banjalučkom Borcu.

Samo 130 sekundi trebalo je Radniku da stigne do pogotka vrijednog tri boda i vjerovatno opstanka u ligi. Konate je poslije prodora po lijevoj strani vratio prizeman pas u sredinu, a Huso Karjašević je iz prve šutirao sa najmanje 25 metara i pogodio!

Iako smo vidjeli samo jedan pogodak u prvom poluvremenu i jedni i drugi igrali su prilično otvoreno, pa je bilo prilija i na jednoj i na drugoj strani. Tako smao u razmaku od 60-ak vidjeli pokušaj Ramića i odbranu Markovića, a onda na drugoj strani Dubljanić je nogom odbranio šut Konatea poslije kontranapada.

Imao je Rudar odličnu priliku da izjednači u 30. minutu, ali se Ćosić u posljednjem trenutku bacio i izblokirao šut Romere sa samo šest metara.

Radnik je uzvratio u 35. minutu preko Hrvanovića koji je šutirao iskosa sa lijeve strane, ali je lopta otišla pored gola, a nedugo zatim odličnu priliku imao je Teodorović. Nakon centaršuta Gorzija kapiten Radnika dobro je šutirao glavom i išlo je to pod prečku, ali je Dubljanić intervenisao i odbio u korner.

Mogao je Teodorović u nadoknadi prvog poluvremena možda i da riješi pitanje pobjednika, ali je u odličnoj situaciji sa desetak metara šutirao preko gola.

Drugo poluvrijeme pripalo je fudbalerima Rudara, iako je prvu dobru priliku u nastavku promašio Konate, kada je to odbranio Dubljanić.

Svjesni da nemaju šta da izgube i da su im potrebni bodovi fudbaleri Rudara krenuli su u pravu ofanzivu, a malo je nedostajalo da stignu bar do izjednačenja.

Činilo se da će ono doći nakon što je Markovina nakon kontranapada gostiju oborio Romeru u šesnaestercu, Peljto je pokazao na bijelu tačku, ali je nakon VAR provjere penal poništen i dosuđen je ofsajd.

Bili su blizu pogotka Prijedorčani i pet minuta prije kraja. Karjašević se umalo od junaka pretvorio u tragičara kada je promašio loptu na sedam, osam metara, ona je došla do Markovića koji je šutirao, ali je Marković to nekako odbranio, lopta je čak pogodila u stativu, a onda se od jednog fudbalera Rudara odbila u gol-aut i propala je odlična prilika za izjednačenje.

Radnik je osvojio vrlo važne bodove u borbi za opstanak, dok Rudar ima sve manje šanse da i sljedeće godine igra Premijer ligu BIH.



