Savo Milošević pred Zrinjski: Probaćemo da im zakomplikujemo život

Nebojša Šatara
Fudbaleri Željezničara u petak od 20.30 časova gostuju Zrinjskom u okviru 32. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Savo Milošević Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Plavi sa "Grbavice" su malo izgubili korak u trci za plasman u evropska takmičenja, ali na pet kola prije kraja još imaju šanse da stignu mostarski Velež na četvrtoj poziciji.

Savo Milošević, trener Želje, u najavi meča sa Zrinjskim najprije je govorio o kadrovskom stanju igrača pred gostovanje "Pod Bijelim brijegom", gdje bi u slučaju trijumfa Sarajlija, banjalučki Borac već u petak i matematički osigurao titulu šampiona.

"Proveli smo ovu posljednju nedjelju u oporavku od tri utakmice u osam dana koje smo igrali, koje su nas dosta potrošile. Dobra stvar je da su svi zdravi. Jedna dobra vijest je i da se vraća Admir Gojak u roster, da ćemo imati još jednu mogućnost. Samira Radovca očekujemo za sljedeću utakmicu, tako da sa te strane nismo imali problema. Mislim da su se momci oporavili", rekao je Milošević.

Potom se fokusirao na predstojeći meč sa "plemićima".

"Čeka nas jedan od najtežih protivnika u ligi, sigurno ekipa koja u nekim drugim okolnostima bi se borila i za titulu, kao što još uvijek matematički imaju šanse. To je jedna ekipa koja apsolutno zna šta radi na terenu. Probaćemo ponovo i njima da zakomplikujemo život i da ponovimo dosta nekih dobrih stvari koje smo imali u prethodnim utakmicama. Pa ćemo da vidimo za koliko je to dovoljno", dodao je trener sarajevske ekipe.

Utakmica između Zrinjskog i Želje igra se u petak s početkom u 20.30, a sudiće je Dražen Marić iz Bijeljine.




