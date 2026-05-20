logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad se Luka Modrić vraća na teren?

Kad se Luka Modrić vraća na teren?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hrvatski reprezentativac najvjerovatnije će imati priliku da se od aktuelne klupske sezone oprosti na terenu, čak i kao starter.

Kad se Luka Modrić vraća na teren Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iskusni fudbaler Milana Luka Modrić ipak će moći da ostvari želju da aktuelnu klupsku sezonu završi na terenu. Poslije intervencije na licu koju je imao, postoji opravdana nada i kluba i Hrvata da će zaigrati kao starter protiv Kaljarija.

Prema najnovijim informacijama koje prenose italijanski mediji, ako Luka Modrić bude trenirao cijele nedjelje, Masimilijano Alegri će moći da računa na njega. Modrić je bio na klupi protiv Đenove, a sad će imati priliku da bude dio startne postave.

Modrić se povrijedio u meču protiv Juventusa poslije sudara sa Manuelom Lokatelijem. Zbog toga je iskusni Hrvat morao ne samo van terena, već i na operaciju jagodične kosti. Čekao se trenutak kontinuiteta u Modrićevom treniranju, kako bi bila izrađena i maska za lice po mjeri igrača Milana.

Italijanski tim za četiri dana dočekuje Kaljari u 38. kolu Serije A. Milan je trenutno treći na tabeli i ima 70 bodova, isto toliko ima i Roma, dok su Komo i Juventus za petama. Ako situacija ostane kakva jeste, sve su šanse da će italijanski velikan zaigrati u Ligi šampiona, a to bi onda značilo i ostanak Luke Modrića u redovima Milana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić Milan fudbal Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC