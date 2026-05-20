Kad se Luka Modrić vraća na teren?

Hrvatski reprezentativac najvjerovatnije će imati priliku da se od aktuelne klupske sezone oprosti na terenu, čak i kao starter.

Iskusni fudbaler Milana Luka Modrić ipak će moći da ostvari želju da aktuelnu klupsku sezonu završi na terenu. Poslije intervencije na licu koju je imao, postoji opravdana nada i kluba i Hrvata da će zaigrati kao starter protiv Kaljarija.

Prema najnovijim informacijama koje prenose italijanski mediji, ako Luka Modrić bude trenirao cijele nedjelje, Masimilijano Alegri će moći da računa na njega. Modrić je bio na klupi protiv Đenove, a sad će imati priliku da bude dio startne postave.

Modrić se povrijedio u meču protiv Juventusa poslije sudara sa Manuelom Lokatelijem. Zbog toga je iskusni Hrvat morao ne samo van terena, već i na operaciju jagodične kosti. Čekao se trenutak kontinuiteta u Modrićevom treniranju, kako bi bila izrađena i maska za lice po mjeri igrača Milana.

Italijanski tim za četiri dana dočekuje Kaljari u 38. kolu Serije A. Milan je trenutno treći na tabeli i ima 70 bodova, isto toliko ima i Roma, dok su Komo i Juventus za petama. Ako situacija ostane kakva jeste, sve su šanse da će italijanski velikan zaigrati u Ligi šampiona, a to bi onda značilo i ostanak Luke Modrića u redovima Milana.

