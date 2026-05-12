Oporavak Luke Modrića ne ide po planu?

Luka Modrić je primoran da promijeni planove vezane za povratak na teren, pošto oporavak lica ne teče kako je planirao.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je imao jaku želju da se od aktuelne klupske sezone oprosti na terenu, ali stvari ne teku kako je planirao. Fudbaler Milana moraće da nosi zaštitnu masku, kako bi uopšte bio na terenu, ali još je rano čak i za takvu avanturu iskusnog Hrvata, javlja Gazzetta dello Sport.

Luka Modrić se povrijedio u meču protiv Juventusa a iskusni 40-godišnji fudbaler je uz bolnu grimasu napustio teren. Nekoliko dana kasnije Hrvat je morao na operaciju zbog preloma jagodične kosti, ali je bez obzira na sve, planirao da se vrati do kraja sezone. Od tada se neprestano spekuliše kad bi Modrić mogao ponovo da zaigra, ali je trenutno jedino poznato da će naredni pregledi biti precizniji.

Hrvat je nezamjenljiv u dresu Milana, a pet primljenih golova na posljednje dvije utakmice jasno govore koliko Modrić nedostaje. I kako stvari stoje, problem će još potrajati, jer postoji mogućnost da kapiten Hrvatske ne zaigra i u posljednjem kolu takmičenja. Jedino što bi moglo da promijeni predviđanja je pregled koji je zakazan u toku nedjelje, a kad će se znati preciznija situacija. Ako struka odluči da je oporavak napredovao, pristupiće se izradi zaštitne maske.

Iz Italije izvještavaju i da Modrić teže podnosi dane van terena, nego u utakmicama. Teško je doživio poraz od Atalante, kad je posjetio saigrače u svlačionici. Ujedno, tad je primijećeno da se otok sa lica fudbalera još nije smanjio, ali želja da bude dio tima ostala je jaka i nedvosmislena.

Naredni mečevi biće prekretnica i za Milan i za Modrića. U slučaju da italijanski velikan uspije da obezbijedi Ligu šampiona, izvjesno je da će i naredne sezone Luka nositi crveno-crni dres. U slučaju da tim ostane bez plasmana, Modrić vrlo izvjesno će napustiti "San Siro".

Bonus video: