logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oporavak Luke Modrića ne ide po planu?

Oporavak Luke Modrića ne ide po planu?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Modrić je primoran da promijeni planove vezane za povratak na teren, pošto oporavak lica ne teče kako je planirao.

luki modricu lice i dalje oteceno Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je imao jaku želju da se od aktuelne klupske sezone oprosti na terenu, ali stvari ne teku kako je planirao. Fudbaler Milana moraće da nosi zaštitnu masku, kako bi uopšte bio na terenu, ali još je rano čak i za takvu avanturu iskusnog Hrvata, javlja Gazzetta dello Sport.

Luka Modrić se povrijedio u meču protiv Juventusa a iskusni 40-godišnji fudbaler je uz bolnu grimasu napustio teren. Nekoliko dana kasnije Hrvat je morao na operaciju zbog preloma jagodične kosti, ali je bez obzira na sve, planirao da se vrati do kraja sezone. Od tada se neprestano spekuliše kad bi Modrić mogao ponovo da zaigra, ali je trenutno jedino poznato da će naredni pregledi biti precizniji.

Hrvat je nezamjenljiv u dresu Milana, a pet primljenih golova na posljednje dvije utakmice jasno govore koliko Modrić nedostaje. I kako stvari stoje, problem će još potrajati, jer postoji mogućnost da kapiten Hrvatske ne zaigra i u posljednjem kolu takmičenja. Jedino što bi moglo da promijeni predviđanja je pregled koji je zakazan u toku nedjelje, a kad će se znati preciznija situacija. Ako struka odluči da je oporavak napredovao, pristupiće se izradi zaštitne maske.

Iz Italije izvještavaju i da Modrić teže podnosi dane van terena, nego u utakmicama. Teško je doživio poraz od Atalante, kad je posjetio saigrače u svlačionici. Ujedno, tad je primijećeno da se otok sa lica fudbalera još nije smanjio, ali želja da bude dio tima ostala je jaka i nedvosmislena.

Naredni mečevi biće prekretnica i za Milan i za Modrića. U slučaju da italijanski velikan uspije da obezbijedi Ligu šampiona, izvjesno je da će i naredne sezone Luka nositi crveno-crni dres. U slučaju da tim ostane bez plasmana, Modrić vrlo izvjesno će napustiti "San Siro".

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC