Novak Đoković stigao u Pariz: Može li da ponovi prošlogodišnji uspjeh na Rolan Garosu?

Srpski teniser Novak Đoković sa osmijehom na licu stigao je na Rolan Garos.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković stigao je u Pariz gde će se takmičiti na prestižnom grend slemu Rolan Garosu. Odmah je dolazak velikog šampiona objavljen na zvaničnom nalogu, a ove sezone će biti treći nosilac iza Janika Sinera i Aleksandra Zvereva.

Đoković na Rolan Garosu ima tri osvojene titule (2016, 2021, 2023) i to mu je "najneuspješniji" grend slem u karijeri. Kako da ne bude tako kad je njegov najveći rival Rafael Nadal osvojio čak 14 trofeja.

Velika nepoznanica je u kakvoj formi Đoković stiže u Pariz, ali jedno je sigurno, igraće potpuno rasterećeno nakon sporijeg starta sezone na šljaci. Novak je odigrao samo jedan takmičarski meč na ovoj podlozi i poražen je na startu Mastersa u Rimu. Nije želio da priča o zdravstvenim poteškoćama iako ih je imao, ali je najavio bolje izdanje na jednom od najveća četiri turnira.

Prošle sezone je stigao do polufinala gdje ga je zaustavio Italijan Janik Siner. I ove sezone će mu on biti glavni konkurent za osvajanje trofeja, pošto Karlos Alkaraz neće igrati zbog povrede. Turnir počinje 18 maja, a glavni žrijeb startuje 23.

