Đoković pisao Sineru na italijanskom: "Janiče, ovo je impresivno"

Novak Đoković oglasio se poslije pobijede Janika Sinera u finalu Mastersa u Rimu.

I veliki Novak Đoković skinuo je kapu pred Janikom Sinerom i čestitao mu osvajanje Mastersa u Rimu pobjedom protiv Norvežanina Kaspera Ruda. "Čestitam, Janiče, impresivno", objavio je Nole na društvenim mrežama i pokazao veličinu.

Siner se pridružio Đokoviću tako što je osvojio sve turnire Masters serije i osvaja ih zaista impresivno, kako je i Novak napisao. Italijan je trijumfovao na posljednjih šest mastersa i igra tako moćno da je ove sezone doživio samo dva poraza - u poluifinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića i potom u februarskom četvrtfinalu Dohe protiv Jiržija Menšika.

Kada je nakon toga uhvatio zalet, više ga niko nije zaustavio sve do današnjeg dana, jer je nazivao pobjede na mastersima u Rimu, Madridu, Monte Karlu, Majamiju i Indijan Velsu. I nije mogao impresivnije da dočeka kraj maja i početak Rolan Garosa 25.5.

Italija je čekala pola vijeka

Dok se sprema za odlazak u Pariz, Novak je ispratio Sinerov uspjeh u "Vječnom gradu" i u svom, šampionskom stilu mu odao priznanje. Đoković je u RImu osvojio šest titula i samo je Rafael Nadal sa 10 trijumfa uspješniji od njega, dok Rodžer Federer nikad nije uspio da ga osvoji. Trenutno najdominantniji teniseri svijeta tek su počeli da podižu titule u Rimu - Alkaraz je prošle godine osvojio prvu, a sada je to učinio i Siner, postavši prvi Italijan koji je pobijedio u 50 godina turnira.

Prethodni Italijan koji je podigao titulu u Rimu bio je Adrijano Panata, 1976, a prije njega je domaći trijumfovao 1961, kada je Nikola Pjetranđeli osvojio svoju drugu.