"Ja te volim, Srbijo": Rukometaši na tribini sa navijačima, slavlje za pamćenje

Reprezentativci Srbije burno su u Vespremu proslavili veliki uspjeh - plasman na Svjetsko prvenstvo

Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2027. eliminisavši u baražu favorizovanu Mađarsku.

Iako je sjeverni susjed "orlova" redovni učesnik završnice Svjetskog prvenstva i ima za sobom tri "vezana" četvrtfinala, na predstojeće bi mogao da ode samo sa pozivnicom.

U burnom dvomeču baraža, rukometaši Srbije ostvarili su veliku pobjedu, jer su u Vespremu u nedjelju uveče bili jači i od domaćina i od arbitara sa Islanda, čiji je kriterijum nerijetko išao nauštrb srpskog tima.

Poslije utakmice, rukometaši selektora Raula Gonzalesa slavili su sa navijačima i pjevali "Ja te volim, Srbijo". Neki među njima završili su i na šipci pred tribinom, da bi bili još bliži pristalicama koje neće zaboraviti ovu veliku pobjedu.

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo biće održan 10. juna u Minhenu.