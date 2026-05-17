Sabotaža tokom Bajernove proslave titule – gradski rival se narugao šampionu!

Čak i na klupskom TV kanalu Bajerna vidjela se podvala navijača rivalskog Minhena 1860.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Fudbaleri Bajerna u nedjelju su proslavili 35. titulu prvaka Njemačke kojom su još jednom potvrdili dominaciju u njemačkom fudbalu.

Glavna proslava održana je na Marienplacu u Minhenu pred oko 20.000 Bajernovih navijača koji su slavili osvajanje nove "salatare".

Dok Bajern nastavlja da reda titule njihov gradski rival Minhen 1860 tavori u trećem rangu, ovu sezonu završili su na osmom mjestu, što je čak napredak u odnosu na prethodne dvije, koje su završavali na 11. i 15. mjestu na tabeli.

To međutim nije spriječilo navijače popularnih "zehcigera" da napakoste najvećem rivalu i to tokom najsvečanijeg trenutka.

Ttokom proslave Bajernove titule na Marienplacu u gomili se pojavila ogromna „šetalica“ sa grbom kluba, ali uz male „izmjene“ kojima su ismijani aktuelni šampioni.

Umjesto natpisa Bajern Minhen na grbu kluba je pisalo "FC Bauern Hurensohne" što bi u slobodnom prevodu bilo "seljaci ku.vini sinovi", a u jednom malom dijelu grba pisalo je 1860 što je očigledan potpis izvođača ove sabotaže.

Šetalica je išla kroz gomilu i čak je prikazana na Bajernovoj klupskoj televiziji, sve dok zvanični spiker Bavaraca nije primijetio ovu podvalu i fanovima rekao da odmah sklone spornu zastavu.

1860 Munich ultras slipped a fake Bayern logo saying 'FC Bauern' and 'Hurensohnen' (sons of bitches) into the title celebrations.pic.twitter.com/9whGYMBlM4 — Troll Football Media (@TrollFootball2)May 17, 2026

Ovo nije prvi put da navijači Minhena ovakvim imenom prozivaju Bajern, kojeg smatraju za klub onih imućnih došljaka sa sela, dok svoj klub smatraju urbanim, gradskim klubom.

Minhen 1860 i Bajern posljednji put sastali su se u februaru 2008 u četvrtfinalu Kupa Njemačke kada je Bajern slavio sa 1:0 poslije produžetaka. Njihov posljednji bundesligaški derbi odigran je četiri godine ranije, Bajern je u aprilu 2004. slavio sa istim rezultatom, a Minhen 1860 mjesec dana kasnije napustio Bundesligu i od tada ga nema u elitnom rangu.

Narednih 13 sezone "zehcigeri" su proveli u "Cvajti", a sezonu 2017/18 su čak proveli u četvrtom, amaterskom rangu. Te sezone izborili su povratak u "Cvajtu" i od tada igraju u drugom rangu njemačkog fudbala.