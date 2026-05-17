Grci napravili čudo i poslije 22 godine ponovo će igrati na Svjetskom prvenstvu!

Grci iznenadili Holanđane u Roterdamu i stigli do istorijskog uspjeha.

Rukometna reprezentacija BiH poslije 22 godine ponovo će igrati na Svjetskom prvenstvu, njegovom 30. jubilarnom izdanju koje se naredne godine održava u Njemačkoj.

Grci su do istorisjskog uspjeha stigli novom pobjedom protiv Holandije, koja će prvi put poslije pet vezanih učešće propustiti jedno veliko takmičenje.

Od 2022. do 2026. odigrali su Holanđani tri evropska i dva svjetska prvenstva, ali ih je na putu do treće uzastopne planetarne smotre zaustavila Grčka.

Nakon pobjede 29:27 u Halkidi veliko iznenađenje napravili su Grci i u revanšu u Roterdamu i stigli do pobjede 38:33 kojom su ovjerili svoje tek drugo učešće na svjetskim prvenstvima.

Senzaciju su Grci najavili već u prvih 30 minuta nakon kojih su imali vođatvo 20:14, a onda u nastavku su se pobrinuli da im ne izmakne istorijski rezultat.

Grčka je slavila 38:33 uz sedam golova Dimitriosa Panajotua, a po pet su dodali Teodoros Boskos i Jorgos Eleftariadis.

Selekcija Grčke tako će ponovo zaigrati na Svjetskom prvenstvu, prvi put od 2005. godine kada su bili u Tunisu. To je ujedno njihovo jedino učešće na planetarnoj smotri, a po jednom su nastupili na Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, što dovoljno govori o uspjehu selekcije Jorgosa Zaravinasa.