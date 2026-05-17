Srbija u drami otišla na Svjetsko prvenstvo: Pala je Mađarska, "orlovi" idu u Njemačku 2027!

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Rukometaši Srbije pobijedili u dvomeču protiv Mađarske. Poraz u Vespremu 30:31 nije bio dovoljan Mađarskoj da nadoknadi "plus dva" Srbije iz Niša!

Reprezentacija Srbije plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2027, jer je u dvomeču baraža eliminisala Mađarsku. U nedjeljnoj utakmici odluke u Vespremu, Mađari su pobijedili 31:30 i to im nije bilo dovoljno, jer je ekipa Raula Gonzalesa ranije ove nedjelje u Nišu pobijedila dva gola razlike.

Uz maestralan nastup srpskog golmana Dejana Milosavljeva i uz čak devet golova Vanje Ilića (šest iz sedmerca), srpski rukometaši su ostvarili jednu od najvećih pobjeda prethodnih godina. Mađari su na posljednja tri svjetska prvenstva igrali u četvrtfinalima, a sada će morati da nadaju pozivnici, jer je srpski tim odigrao prije svega hrabro i fokusirano, čak i u momentima kada sudijske odluke na štetu Srba nikome nisu bile jasne u hali.

Uz Ilića, u napadu su se posebno istakli i uporni Miloš Kos sa četiri gola, kao i neumorni Dragan Pešmalbek, koji je dao pet golova, a u posljednjim trenucima utakmice presjekao napad Mađarske za izjednačenje u dvomeču. Kada je lopta zavšrila u njegovim rukama, svima je bilo jasno da će Srbija na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, koje će biti odigrano od 13. do 31. januara naredne godine.

orlovi Rukomet Srbija Mađarska Svjetsko prvenstvo

