Dejan Stanković nije na klupi Zvezde: U Surdulici ekipu vodi drugi trener

Bojan Jakovljević
Trener Zvezde Dejan Stanković nije sa ekipom u Surdulici

Dejan Stanković nije sa ekipom Crvene zvezde u Surdulici Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda gostuje Radniku u Surdulici bez trenera Dejana Stankovića. Ekipu na stadionu Radnika vodi Nenad Sakić, njegov prvi pomoćnik. Sakić je uoči utakmice i dao izjavu za klupski sajt i opomenuo igrače da će morati da ostanu fokusirani, iako meč nema takmičarski značaj.

Stanković propušta meč koji nema rezultatsku važnost ni za jedan tim, jer će crveno-bijeli do kraja sezone odigrati još samo jedan meč, u petak protiv OFK Beograda, a onda će se ekipa rasputiti i otići na odmor do juna, kada će se odazvati Stankoviću na "prozivci".

Ranije ove nedjelje, Stanković je sjedio na klupi Zvezde u finalu Kupa Srbije i osvojio svoj osmi trofej u trenerskoj karijeri, a treću duplu krunu sa crveno-bijelima.

