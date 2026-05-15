Zvezda blokirana na sajtu FIFA, direktor kluba se oglasio: "Platili smo Gentu, suspenzija momentalno ukinuta"

"Suspenzija je momentalno ukinuta i kao takva će biti evidentirana na sajtu FIFA najkasnije do ponedjeljka", rekao je operativni direktor Zvezde.

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) zabranila je početkom ovog mjeseca Crvenoj zvezdi da registruje nove igrače u naredna tri prelazna roka, a operativni direktor kluba Marko Petrović je izjavio da je ta zabrana momentalno ukinuta.

Visoki funkcioner Zvezde objasnio je da je u pitanju obračun dodatne naknade za "retransfer" Osmana Bukarija iz Zvezde, prema kojem je obaveza prema Gentu dospjela u subotu, 9. maja. Petrović je naglasio da je šampion Srbije izmirio tu obavezu prvog sjledećeg radnog dana, u ponedjeljak 11. maja.

"Po finalnom obračunu dodatne naknade za retransfer Osmana Bukarija iz FK Crvena zvezda, obaveza prema FK Gent dospjela je u subotu, 9. maja, te je plaćena u cjelosti prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedjeljak, 11. maja".

"Ne uzimajući u obzir da je dospjeće bilo neradnog dana, FIFA je upisala suspenziju koja je momentalno ukinuta i koja će kao takva biti evidentirana na sajtu FIFA najkasnije do ponedjeljka, 18. maja, imajući u vidu proceduralne rokove FIFA", saopštio je Petrović.

Osman Bukari prešao je iz Genta u Zvezdu u julu 2022. godine za tri miliona evra, a dvije godine kasnije otišao je u Ostin u Americi za sedam miliona. Početkom ove godine vratio se u Evropu i u transferu od 5,5 miliona evra potpisao za poljski klub Viđev.