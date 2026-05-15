Zvezda blokirana na sajtu FIFA, direktor kluba se oglasio: "Platili smo Gentu, suspenzija momentalno ukinuta"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
"Suspenzija je momentalno ukinuta i kao takva će biti evidentirana na sajtu FIFA najkasnije do ponedjeljka", rekao je operativni direktor Zvezde.

FIFA blokirala Zvezdu, blokada odmah ukinuta Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) zabranila je početkom ovog mjeseca Crvenoj zvezdi da registruje nove igrače u naredna tri prelazna roka, a operativni direktor kluba Marko Petrović je izjavio da je ta zabrana momentalno ukinuta.

Visoki funkcioner Zvezde objasnio je da je u pitanju obračun dodatne naknade za "retransfer" Osmana Bukarija iz Zvezde, prema kojem je obaveza prema Gentu dospjela u subotu, 9. maja. Petrović je naglasio da je šampion Srbije izmirio tu obavezu prvog sjledećeg radnog dana, u ponedjeljak 11. maja.

"Po finalnom obračunu dodatne naknade za retransfer Osmana Bukarija iz FK Crvena zvezda, obaveza prema FK Gent dospjela je u subotu, 9. maja, te je plaćena u cjelosti prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedjeljak, 11. maja".

"Ne uzimajući u obzir da je dospjeće bilo neradnog dana, FIFA je upisala suspenziju koja je momentalno ukinuta i koja će kao takva biti evidentirana na sajtu FIFA najkasnije do ponedjeljka, 18. maja, imajući u vidu proceduralne rokove FIFA", saopštio je Petrović.

Osman Bukari prešao je iz Genta u Zvezdu u julu 2022. godine za tri miliona evra, a dvije godine kasnije otišao je u Ostin u Americi za sedam miliona. Početkom ove godine vratio se u Evropu i u transferu od 5,5 miliona evra potpisao za poljski klub Viđev.

FIFA FK Crvena zvezda fudbal

