Nepobjedivi Janik Siner osvojio Rim: Igra kao mašina pred Rolan Garos, ruši rekord za rekordom

Italijanski teniser dominantno osvojio još jedan masters, šesti u nizu.

Italijan Janik Siner (24) osvojio je Masters u Rimu pobijedivši rutinsku u finalu Norvežanina Kaspera Ruda - 2:0 u setovima (6:4, 6:4). U 50 godina turnira nijedan Italijan do njega nije osvojio, a u istoriji tenisa nije se dogodilo da bilo ko osvoji šest uzastopnih masters turnira.

Toliko je značajan ovaj uspjeh Sinera, koji za sobom ima 34 uzastopne pobjede na mastersima, na kojima je osvojio 68 od posljednjeg 71 odigranog seta.

Dok sezona odmiče i dok se bliži 25. maj i početak Rolan Garosa, sve više dobija na značaju i težini uspjeh Novaka Đokovića u Australiji, gdje je u polufinalu savladao Sinera za plasman u finale Australijan opena.

Ispostavilo se da je poslije toga započeta jedna od najdominantnijih sezona bilo kog tenisera u istoriji, jer je Siner prethodnih nedjelja osvojio i masterse u Madridu, Monte Karlu, Majamiju i Indijan Velsu. Prethodno je doživio još samo jedan poraz poslije onog protiv Đokovića, jer ga je u februaru u Dohi u četvrtfinalu eliminisao Čeh Jirži Menšik u tri seta.

Koga je sve Siner pobijedio u Rimu?

Na putu ka tituli u Rimu, Siner je u polufinalu pobijedio Danila Medvedeva 2:1 u setovima, u četvrtfinalu Andreja Rubljova 2:0, u osmini finala svog zemljaka Andreu Pelegrina (2:0), a uvodnim fazama turnira savladao je i Australijanca Alekseja Popirina (2:0) i Austrijanca Sebastijana Ofnera (2:0).

Djeluje da Siner ne može u boljem stanju da dočeka odlazak u Pariz, na Otvoreno prvenstvo Francuske.