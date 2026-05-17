Zvezda bez Dejana Stankovića odigrala neriješeno u Surdulici: Drugi tim šampiona nije pobijedio u odsustvu trenera

Remi Radnika i Crvene zvezde u pretposljednjem superligaškom kolu.

Šampion Srbije u kombinovanom sastavu i bez trenera Dejana Stankovića odigrao neriješeno 0:0 u Surdulici.

Njegovu ulogu preuzeo je prvi asistent Nenad Sakić, izveo je na teren kombinovani tim, a on nije uspio da nadigra borbenog domaćina. Posebno se istakao napadač Surduličana Vukašin Bogdanović, koji je u prvom dijelu meča postigao gol poništen zbog ofsajda, a u drugom dijelu je pogodio prečku. Uz njega, favoritu je zaprijetio i Savo Rašković, ali je rezervni golman Zvezde Omri Glazer odlično odbranio.

Ekipa trenera Dušana Đorđevića tako je još jedan meč protiv Zvezde ove sezone završila neporažena, a crveno-bijeli nisu uspjeli da pokvare proslavu 100. rođendana Radnika. Sakić je na teren od početka izveo igrače iz drugog plana, beka Nikolu Stankovića, mladog štopera Stefana Gudelja (19), krilo Luku Zarića (17), Tomasa Hendela (25), Mahmudu Bađa (21)...

Bio je to meč bez mnogo sadržaja, kakav se i očekivao s obzirom na to da nije imao takmičarski značaj ni za jedan tim. Radnik je uoči pretposljednjeg kola sedmi na tabeli, dok će Zvezda u petak proslaviti osvajanje još jedne duple krune i otići na kratki odmor do junskog početka priprema za učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona.