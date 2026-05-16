logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao prvi transfer u Zvezdi ovog ljeta: 4,3 miliona evra stiže na "Marakanu"

Pao prvi transfer u Zvezdi ovog ljeta: 4,3 miliona evra stiže na "Marakanu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda postigla dogovor oko prodaje Daglasa Ovusua u Viktoriju Plzenj.

Daglas Ovusu ide u Viktoriju Plzenj Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Daglas Ovusu i definitivno napušta Crvenu zvezdu poslije samo šest mjeseci na "Marakani". Prema pisanju medija iz Gane, Daglas Ovusu je postigao dogovor sa Zvezdom oko prelaska u Viktoriju Plzenj, tako da će u narednim danima njegov transfer i biti ozvaničen.

Fudbaler koji je zimus stigao iz Radnika iz Surdulice kao veliko pojačanje za 2,2 miliona evra nije impresionirao Stankovića, odnosno nije ga ubijedio da može da bude starter u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako da je Zvezda odlučila da prihvati ponudu iz Češke. Prema informacijama iz Gane, Zvezda će dobiti 3,3 miliona evra fiksno, odnosno još milion evra kroz razne bonuse, uglavnom vezane za učinak.

To je potencijalno 4,3 miliona evra i kada se dogovor ozvaniči, biće najveći u istoriji Viktorije Plzenj. Ostalo je samo još da Ovusu odradi ljekarske preglede i da potpiše dugoročni ugovor sa klubom koji ga prati već neko vrijeme.

Šta ovo znači za Zvezdu?

Izvor: MN PRESS

S obzirom da je Crvena zvezda ostala bez desnog krila, a da je ta pozicija bila deficitarna tokom skoro cijele sezone, trebalo bi očekivati da u ljetnom prelaznom roku tu "odjekne bomba".

Zvezda ima Luku Zarića, koji posjeduje talenat i vjeruju u njega na "Marakani", ali se očekuje još jedan iskusniji igrač za same kvalifikacije. Za sada se najviše spominjao Stav Turijel (25) iz Hapoel Tel Aviva, koji doduše prevashodno igra kao lijevo krilo, međutim upotrebljiv je i po desnom.

Takođe, ne treba zaboraviti da će Zvezda tokom ljeta promijeniti i formaciju i zbog toga pojačanje na desnom krilu možda dođe na samom kraju kvalifikacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Daglas Ovusu FK Crvena zvezda Viktorija Plzenj transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC