Prodaja Daglasa Ovusua mogla bi da bude fantastična za Crvenu zvezdu, koja će zaraditi uprkos njegovim slabim partijama.

Crvena zvezda će i tokom ljetnog prelaznog roka biti aktivna na tržištu, a jedan od najzanimljivijih poslova mogla bi da bude prodaja krilnog napadača Daglasa Ovusua (20). Potencijalni reprezentativac Gane koji ima i srpski pasoš bio je tokom zime na meti Viktorije Plzenj, a Česi nisu odustali od njegovog angažovanja uprkos tome što su tada izgubili bitku od Crvene zvezde.

Sada će jedan od najboljih čeških timova krenuti u novu borbu za potpis Daglasa Ovusua, ali će ovog puta ponudu slati na adresu u Ljutice Bogdana. Kako saznaje Mozzart Sport, ponudili su čelnici češkog kluba Crvenoj zvezdi čak 4.300.000 evra za fudbalera iz Gane: fiksnih 3.300.000 i još milion kroz bonuse.

Bio bi to izuzetan posao Crvene zvezde, jer je Ovusu tokom proljećnog dijela sezone bio među igračima koji su najmanje pokazali u crveno-bijelom dresu. Kvalitet na koji je fudbalsku javnost navikao u dresu Radnika nije isplivao u prvi plan, a osim brzine koju je prikazivao tek sporadično nismo vidjeli mnogo dobrih stvari u njegovoj igri. Zbog toga je veoma važno da će Crvena zvezda, ali i Radnik iz Surdulice, zaraditi od njegovog odlaska u inostranstvo.

Vidi opis Crvena zvezda prodaje promašaj od 2,2 miliona evra: Nije pokazao ništa, a donijeće novac na Marakanu

Daglas Ovusu je iz ekipe Asekem u Gani stigao u Surdulicu, a Radnik ga je angažovao u avgustu 2024. godine. Pažnju je skrenuo na sebe partijama u Prvoj ligi Srbije prethodne sezone, kada je uz dva gola i 10 asistencija prikazao i nevjerovatnu brzinu. Nastavilo se dobro po njega i u elitnom rangu srpskog fudbala, jer je u jesenjem dijelu prvenstva postigao čak sedam golova za Radnik iz Surdulice.

Crvena zvezda ga je kupila u zimskom prelaznom roku i to za 2,2 miliona evra i 15 odsto od naredne prodaje, ali mu je za crveno-bijeli dres potrebno privikavanje. Tokom proljećnog dijela sezone odigrao je 13 mečeva, postigao dva gola i jednom asistirao saigračima. Bio je strijelac i asistent u ubjedljivoj pobjedi protiv Novog Pazara (5:0), a golom je učestvovao i u pobjedi nad Surduličanima (2:1). Dejanu Stankoviću nije uspio da se nametne za evropske mečeve, pa je u dvomeču protiv Lila proveo na terenu tek 16 minuta.