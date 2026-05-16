"Zmajevi" nisu uspjeli u Toršavnu! Farska Ostrva prvi put idu na Svjetsko prvenstvo!

Selekcija Bosne i Hercegovine nije uspjela da izbori plasman na rukometni Mundijal u Njemačkoj.

"Zmajevi" su poslije poraza od dva razlike u Tuzli, prvo poluvrijeme odigrali fantastično u Toršavnu i nadoknadili minus, ali su u nastavku meča Farani pokazali ipak da su kvalitetniji tim i zasluženo otišli na Svjetsko prvenstvo.

FARSKA OSTRVA - BiH 33:28 (15:17)

Poslije uvodnih pogodaka Farskih Ostrva, prvi put je BiH stigla do prednosti u osmom minutu golom Dragana Šoljića.

Golman BiH Bekir Čordalija je potom odbranio sedmerac što je omogućilo Omeru Mehmedoviću da odvede "zmajeve" na dva razlike u 10. minutu - 3:5.

Uspjeli su Farani da brzo stignu do izjednačenja 7:7, ali je selekcija Damira Doborca strpljivom i snažnom igrom u odbrani da u 22. minutu ponovo stekne dva pogotka prednosti - 10:12.

Opet su u samo nekoliko minuta domaćini uspjeli da stignu do novog poravnanja, da bi ponovo "zmajevi" poslije odličnih odbrana Zorana Radića vratili dva razlike nakon dalekometne paljbe Amera Šahinovića i Farisa Čolakovića - 12:14.

Održavali su rukometaši BiH dva gola viška do samog odlaska na odmor u poluvremenu - 15:17.

Serijom 3:0 početkom drugog poluvremena, Farani su opet vratili prednost, Tajgum je bio nezaustavljiv, ali nisu uspjeli da steknu neko osjetnije vođstvo, pa je poslije 10 minuta igre u nastavku rezultat bio neriješen 22:22.

Uslijedile su potom crne minute za BiH u kojima je selekcija Farskih Ostrva novom serijom od 4:0 prvi put stekla ozbiljniju razliku sredinom drugog dijela (28:23).

Od tog trenutka nije bilo povratka za "zmajeve", iako su u nekoliko navrata imali šansu da se rezultatski vrate, ali više od časnog poraza i oproštaja od mundijalskog sna, nisu mogli.

Najbolji u bh. taboru bili su Amer Šahinović sa 10 golova, Omer Mehmedović je postigao šest a dva manje upisao je Faris Čolaković. Pet odbrana upisao je Zoran Radić, a Bakir Čordalija jednu manje.

Kod Farana, prva imena utakmice bili su Hakum Tejgum sa čak 11 pogodaka i Oli Mitun s šest golova.

Dakle na žrijeb grupa za rukometno Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj, koje je zakazano za 10. juni u Minhenu, naći će se prvi put u istoriji selekcija Farskih Ostrva.

