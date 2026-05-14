Selektor “zmajeva” Damir Doborac nakon poraza od Farana: Imamo šanse u revanšu

Nebojša Šatara
Selektor rukometaša Bosne i Hercegovine Damir Doborac umjereni je optimista uprkos porazu “zmajeva” od selekcije Farskih Ostrva u prvoj utakmici baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj.

Damir Doborac nakon poraza od Farana: Imamo šanse u revanšu Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Farani su večeras u dvorani “Mejdan” u Tuzli bili bolji sa dva gola razlike – 22:24 (10:12), ali je tim Damira Doborca odigrao dobru utakmicu i pokazao da će odluka o putniku na Mundijal pasti u subotu u Toršavnu.

“Na trenutke smo pokazali da se možemo nositi sa ovako kvalitetnom reprezentacijom kakva su Farska Ostrvai, međutim mislim da smo imali svoju priliku da ovaj rezultat ode i na našu stranu”, rekao je Doborac za BHT 1 nakon meča.

On je još prije susreta najavio da prva utakmica neće donijeti konačnu odluku.

“Učinićemo sve da se pokušamo što više oporaviti za subotu, analizirati, pogledati video i popraviti neke stvari. Vjerujem da hoćemo, teško da možemo napadački ponovo ovako zakazati. Ako odbrana ostane na ovom nivou, a popravimo napadačke stvari, vjerujem da imamo šanse u revanšu. Znam kakvu grupu momaka vodim, vjerujem da ćemo učiniti sve da ovo drugo poluvrijeme ode u našu korist”.

Na pitanje kakvu utakmicu očekuje u revanšu, Doborac je rekao da će biti slična kao i ova večerašnja u Tuzli.

“Probaćemo je takvom napraviti, bez previše trke. Znamo da su oni tu, ofanzivno trkački, dosta jaki, a večeras smo ih uspjeli svesti na mali broj golova. Reprezentaciju koja u posljednje vrijeme postiže 30 i više golova, mi smo ih sveli na 24. Nažalost, nismo uspjeli dati više od njih, ali opet ponavljam - učinićemo sve da to ostvarimo u drugom poluvremenu”, istakao je selektor “zmajeva”.

Meč između Farana i BiH igra se u subotu s početkom u 20 časova.

