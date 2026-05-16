Ttitula Seltika komplikuje žrijeb za Crvenu zvezdu u Ligi šampiona

Crvena zvezda upravo saznala da se njen put ka Ligi šampiona potencijalno komplikuje zbog titule Seltika u Škotskoj.
Seltik je pobijedio Harts 3:1 u poslednjem kolu škotskog prvenstva i na najnevjerovatniji način je došao do šampionske titule. Sve do 88. minutu omaleni Harts bio je na korak od senzacije, ali su iskustvo i veličina Seltika ipak donijele veliko slavlje u zeleno-bijeli dio Glazgova.
Sjajna šampionska trka nije se pratila samo u Škotskoj, nego i širom Evrope, a vrlo bitna je i navijačima Crvene zvezde zbog kvalifikacija u Ligi šampiona.
Šta titula Seltika znači za Zvezdu?
Harts je bio viđen kao šampion Škotske i očekivalo se da će biti u grupi nepovlašćenih timova zbog malog koeficijenta, ali zbog toga što sada Seltik "upada u kombinaciju" - dolazi i do pomjeranja između šešira. Između ostalog, ovo gotovo sigurno znači i da će AEK biti potencijalni protivnik Zvezde u plej-ofu, što su u Zvezdi htjeli da izbjegnu.
O čemu se radi? AEK bi bio u grupi povlašćenih timova, kao i Zvezda, pod uslovom da Seltik ne bude šampion Škotske, da Šturm ne bude šampion Austrije i da Ferencvaroš ne bude šampion Mađarske.
Kako se ovo nije dogodilo, jedina preostala opcija je još da se dva od tri ova uslova ispune, a da Leh ne bude prvak Češke. S obzirom na to da ima četiri boda više od drugoplasiranog, na dva kola prije kraja šampionata, vrlo male šanse su i da se ovaj "rezervni" epilog dogodi.
Da li Zvezda ipak može da izbjegne AEK?
Postoji još samo jedna šansa da AEK ne bude potencijalni rival Crvene zvezde i za to će na "Marakani" morati da sačekaju ljeto. Preciznije, ako Dinamo Zagreb, Slovan iz Bratislave ili Leh budu eliminisani u drugom kolu kvalifikacija, u tom slučaju AEK bi bio pomjeren u kvalitetniji šešir, odnosno bio bi u istom društvu kao Zvezda i samim tim ne bi bio potencijalni rival.
S kim onda Crvena zvezda igra?
Ako ne bude novih iznenađenja, potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona su AEK (Grčka), Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija) i Viking (Norveška).
Naravno, prije toga je potrebno izbaciti još dva kluba i tu su potencijalno: Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Sjeverna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Mjelbi (Švedska), pa u trećoj rundi još: Šamrok (Irska), KuPS (Finska), Hapoel Berševa (Izrael), Linkoln (Gibraltar), Borac Banjaluka (BiH).
Važni termini u kvalifikacijama
Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.
- 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
- 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
- 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
- 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
- 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
- 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
- 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
- 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
- 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona
