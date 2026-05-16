logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ttitula Seltika komplikuje žrijeb za Crvenu zvezdu u Ligi šampiona

Ttitula Seltika komplikuje žrijeb za Crvenu zvezdu u Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda upravo saznala da se njen put ka Ligi šampiona potencijalno komplikuje zbog titule Seltika u Škotskoj.

sta titula seltika znaci za zvezdu i ligu sampiona Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER/Mark Runnacles/Shutterstock Editorial/Profimedia

Seltik je pobijedio Harts 3:1 u poslednjem kolu škotskog prvenstva i na najnevjerovatniji način je došao do šampionske titule. Sve do 88. minutu omaleni Harts bio je na korak od senzacije, ali su iskustvo i veličina Seltika ipak donijele veliko slavlje u zeleno-bijeli dio Glazgova.

Sjajna šampionska trka nije se pratila samo u Škotskoj, nego i širom Evrope, a vrlo bitna je i navijačima Crvene zvezde zbog kvalifikacija u Ligi šampiona.

Šta titula Seltika znači za Zvezdu?

Harts je bio viđen kao šampion Škotske i očekivalo se da će biti u grupi nepovlašćenih timova zbog malog koeficijenta, ali zbog toga što sada Seltik "upada u kombinaciju" - dolazi i do pomjeranja između šešira. Između ostalog, ovo gotovo sigurno znači i da će AEK biti potencijalni protivnik Zvezde u plej-ofu, što su u Zvezdi htjeli da izbjegnu.

O čemu se radi? AEK bi bio u grupi povlašćenih timova, kao i Zvezda, pod uslovom da Seltik ne bude šampion Škotske, da Šturm ne bude šampion Austrije i da Ferencvaroš ne bude šampion Mađarske.

Kako se ovo nije dogodilo, jedina preostala opcija je još da se dva od tri ova uslova ispune, a da Leh ne bude prvak Češke. S obzirom na to da ima četiri boda više od drugoplasiranog, na dva kola prije kraja šampionata, vrlo male šanse su i da se ovaj "rezervni" epilog dogodi.

Da li Zvezda ipak može da izbjegne AEK?

Postoji još samo jedna šansa da AEK ne bude potencijalni rival Crvene zvezde i za to će na "Marakani" morati da sačekaju ljeto. Preciznije, ako Dinamo Zagreb, Slovan iz Bratislave ili Leh budu eliminisani u drugom kolu kvalifikacija, u tom slučaju AEK bi bio pomjeren u kvalitetniji šešir, odnosno bio bi u istom društvu kao Zvezda i samim tim ne bi bio potencijalni rival.

S kim onda Crvena zvezda igra?

Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Ako ne bude novih iznenađenja, potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona su AEK (Grčka), Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija) i Viking (Norveška).

Naravno, prije toga je potrebno izbaciti još dva kluba i tu su potencijalno: Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Sjeverna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Mjelbi (Švedska), pa u trećoj rundi još: Šamrok (Irska), KuPS (Finska), Hapoel Berševa (Izrael), Linkoln (Gibraltar), Borac Banjaluka (BiH).

Važni termini u kvalifikacijama

Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.

  • 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
  • 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
  • 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
  • 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
  • 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
  • 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
  • 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
  • 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
  • 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:31
Gol na Marakani: Veliko slavlje igrača Zvezde, Stanković prvi zagrlio Erakovića
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Seltik FK Crvena zvezda Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC