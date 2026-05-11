Zvezdu čeka nikad lakši put do Lige šampiona: Iznenađenja širom Evrope sve promijenila

Goran Arbutina
Crvena zvezda čeka lakši put do Lige šampiona, s obzirom na neočekivane šampione širom Evrope. Kvalifikacije počinju od druge runde.

Crvena zvezda će definitivno učestvovati u kvalifikacijama za Ligu šampiona od druge runde, iako je postojala mala šansa da direktno uđe u grupnu fazu. S obzirom na to da je Šahtjor tokom vikenda osvojio titulu u Ukrajini, ova mogućnost je sada i definitivno otpala, pa u Zvezdi znaju - moraju da izbace tri tima kako bi ušli u elitu.

Kao i obično u maju, došlo je vrijeme za spekulacije i kalkulacije sa kim bi to Crvena zvezda mogla da igra u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a dobra vijest je da je potencijalno čeka najlakši put do sada. Makar na papiru.

Iznenađenja sve promijenila

Ne pamti se kada je u Evropi bilo ovoliko neočekivanih šampiona i to će značajno uticati na put Crvene zvezde. Na žrijebu će se naći veliki broj klubova sa malim koeficijentima, što će dovesti do "pomjeranja" unutar šešira, odnosno to znači da bi Zvezda trebalo da izbjegne teže rivale. Opet se ograđujemo, na papiru.

Između ostalog, Viking je prekinuo dominaciju Bode Glimta u Norveškoj, Orhus je u Danskoj uzeo titulu poslije 40 godina, Tun je iz druge lige postao šampion Švajcarske, Levski je "skinuo" Ludogorec sa trona u Bugarskoj, vidjeli smo da je Mjelbi postao šampion Švedske, Sabah prvak Azerbejdžana... 

I to nije sve, Đer i LASK su na pobjedu daleko od titule u Mađarskoj i Austriji, dok je u Škotskoj takođe vrlo blizu i Harts da prekine dominaciju Seltika i Rendžersa.

Šta ovo znači za Zvezdu?

Crvena zvezda kreće od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i ovo su njeni potencijalni rivali: Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Severna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Mjelbi (Švedska).

U trećoj rundi pridružulu se još najvjerovatnije sljedeći klubovi: Šamrok (Irska), KuPS (Finska), Hapoel Berševa (Izrael), Linkoln (Gibraltar), Borac Banjaluka (BiH).

I na kraju, u plej-ofu Crvena zvezda bi ipak izbegla AEK iz Atine zbog senzacionalnih rezultata širom Evrope, pošto bi se našao u povlašćenoj grupi timova poput nje. I dalje lista timova s kojima bi mogla da igra nije konačna, ali to su najvjerovatnije: Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija), Harts (Škotska) i Viking (Norveška).

Važni datumi u kvalifikacijama

Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.

  • 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
  • 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
  • 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
  • 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
  • 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
  • 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
  • 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
  • 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
  • 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

