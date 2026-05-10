logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tri simbola Beograda preko cijele tribine: Ovako navijači Olimpijakosa slave bratstvo sa Delijama

Tri simbola Beograda preko cijele tribine: Ovako navijači Olimpijakosa slave bratstvo sa Delijama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Olimpijakosa proslavili 40 godina bratskih odnosa sa navijačima Crvene zvezde.

Naivjači Olimpijakosa slave 40 godina bratskih odnosa sa Crvenom zvezdom Izvor: Instagram/olympiacosfc/Printscreen

Navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa proslavili su 40 godina bratskih odnosa, na šta su obje grupe izuzetno ponosne. Nema u evropskom fudbalu mnogo takvih prijateljstava, nema konekcija koje toliko dugo traju i toliko su snažne, pa se na svakom koraku navijači dva crveno-bijela kluba trude da to istaknu u prvi plan.

Nakon što su jubilej obilježili navijači Crvene zvezde u Beogradu, isto su uradili i navijači Olimpijakosa. Na prvenstvenom meču protiv PAOK-a navijači tima iz Pireja su koreografiju preko čitave tribine posvetili svojoj braći iz glavnog grada Srbije. Hram Svetog Save, grb Beograda i Pobjednik su tri simbola koje su navijači Olimpijakosa izabrali kako bi pokazali poštovanje prema bratskoj grupi u Beogradu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsjećamo, navijači Crvene zvezde proslavili su 40 godina bratstva sa navijačima Olimpijakosa na meču svog fudbalskog kluba protiv Novog Pazara. Ta utakmica na stadionu "Rajko Mitić" završena je pobjedom gostiju i tek četvrtim trijumfom Nenada Lalatovića protiv tima u kojem je bio kapiten i trener. Navijači Zvezde su na utakmici imali koreografiju posvećenu Grčkoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Olimpijakos Delije FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC