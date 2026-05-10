Tri simbola Beograda preko cijele tribine: Ovako navijači Olimpijakosa slave bratstvo sa Delijama

Navijači Olimpijakosa proslavili 40 godina bratskih odnosa sa navijačima Crvene zvezde.

Navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa proslavili su 40 godina bratskih odnosa, na šta su obje grupe izuzetno ponosne. Nema u evropskom fudbalu mnogo takvih prijateljstava, nema konekcija koje toliko dugo traju i toliko su snažne, pa se na svakom koraku navijači dva crveno-bijela kluba trude da to istaknu u prvi plan.

Nakon što su jubilej obilježili navijači Crvene zvezde u Beogradu, isto su uradili i navijači Olimpijakosa. Na prvenstvenom meču protiv PAOK-a navijači tima iz Pireja su koreografiju preko čitave tribine posvetili svojoj braći iz glavnog grada Srbije. Hram Svetog Save, grb Beograda i Pobjednik su tri simbola koje su navijači Olimpijakosa izabrali kako bi pokazali poštovanje prema bratskoj grupi u Beogradu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsjećamo, navijači Crvene zvezde proslavili su 40 godina bratstva sa navijačima Olimpijakosa na meču svog fudbalskog kluba protiv Novog Pazara. Ta utakmica na stadionu "Rajko Mitić" završena je pobjedom gostiju i tek četvrtim trijumfom Nenada Lalatovića protiv tima u kojem je bio kapiten i trener. Navijači Zvezde su na utakmici imali koreografiju posvećenu Grčkoj.