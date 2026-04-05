AEK srušio Olimpijakos u Pireju, Nikolić ga doveo nadomak titule: San postaje java na Aja Sofiji

Velika pobjeda AEK-a pod vođstvom srpskog stručnjaka Marka Nikolića. Titula je sve bliža, a do kraja još pet mečeva.

Atinski AEK pobijedio je na gostovanju Olimpijakosu 1:0, golom Abubakarija Koite u 5. minutu utakmice. Na taj način, "srpska kolonija" pod vođstvom srpskog stručnjaka Marka Nikolića (46) učvrstila se na prvom mjestu tabele grčkog prvenstva, sa pet bodova više od drugoplasiranog PAOK-a i trećeplasiranog Olimpijakosa.

U pobjedi protiv velikana iz Pireja, starter AEK-a bio je prvi strijelac ekipe Luka Jović, a u 64. minutu zamijenio ga je još jedan reprezentativac Srbije, Mijat Gaćinović. Vezista Marko Grujić odgledao je utakmicu sa klupe.

U plej-ofu za titulu AEK čeka još pet utakmica i jako je blizu prve titule od 2023, a tek treće u ovom vijeku. Paraleno sa tom trkom, Atinjani učestvuju i u završnici Konferencijske lige i od 9. aprila čeka ih četvrtfinalni dvomeč protiv Rajo Valjekana.

Nikolić je preuzeo AEK prošlog ljeta i već u prvoj sezoni napravio velike stvari, a najveći uspjeh je sve bliže. Koliki je skok srpski stručnjak napravio sa ekipom pokazuje i to da je AEK prošle sezone završio plej-of na četvrtom mjestu, sa čak 22 boda manje od Olimpijakosa, branioca titule ove sezne.

U preostalih pet kola AEK čekaju duel protiv PAOK-a kod kuće 19. aprila, gostovanje Panatinaikosu 3. maja i utakmica na stadionu "Aja Sofija" protiv istog tima nedelju dana kasnije, a zatim gostovanje PAOK-u 13. maja. U posljednjem kolu, AEK će dočekati Olimpijakos 17. maja.

