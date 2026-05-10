Crvena zvezda - AEK za Ligu šampiona? Ovo je uslov da Marko Nikolić dovede Grke na "Marakanu"

Crvena zvezda će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona od drugog kola, što znači da mora da preskoči tri prepreke do ligaške faze.

Kako se bliži kraj sezona u evropskim ligama, tako dobijamo sve više poznatih detalja pred evropske kvalifikacije - posebno one za Ligu šampiona. Crvena zvezda je ostala bez direktnog plasmana u ligašku fazu takmičenja jer je Šahtjor osvojio šampionsku titulu u Ukrajini, pa joj nije pomoglo ni to što su Marko Nikolić i njegova srpska kolonija pokorili Grčku i obradovali navijače AEK-a. Naravno, imaće i taj rezultat uticaj na Zvezdin put do Lige šampiona...

Prije svega jer bi AEK mogao da bude jedan od rivala Crvene zvezde na putu do društva najboljih! Grčki klub će takmičenje početi u plej-ofu za Ligu šampiona, što znači da će beogradski crveno-bijeli morati da preskoče dvije prepreke na putu do njih. Zvezda bi trebalo da bude nosilac u svim kvalifikacionim rundama, pa je jasno da susret može da se dogodi samo ako AEK ne bude povlašćen na poslednjoj stepenici pred ligašku fazu.

Koji su timovi u kvalifikacijama za Ligu šampiona 26/27?

Kao i prethodnih godina, igraće se četiri kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a oni koji budu gubili u dvomečima nastavljaće takmičenje u drugim UEFA takmičenjima. O tome ko su sve potencijalni protivnici Crvene zvezde u ljetnom periodu više će priče biti narednih nedjelja, kada budu poznati svi učesnici, a ovo je samo okvirna lista timova koji će učestvovati u kvalifikacijama.

Prvo kolo kvalifikacija: šampion Mađarske, šampion Rumunije, Celje (Slovenija), Levski (Bugarska), Sabah (Azerbejdžan), Šamrok Rovers (Irska), Petrokub (Moldavija), Vikingur (Island), Borac Banjaluka (BiH), šampion Jermenije, Riga (Letonija), Drita ("Kosovo"), KuPS (Finska), Kairat (Kazahstan), KI (Farska Ostrva), šampion Malte, Larne (Severna Irska), Kauno Žalgiris (Litvanija), Flora (Estonija), Vlaznija (Albanija), šampion Crne Gore, šampion Luksemburga, TNS (Vels), Iberija 1999 (Gruzija), šampion Severne Makedonije, ML Vitebsk (Belorusija), Inter Klub d'Eskalades (Andora), Linkoln red Imps (Gibraltar), Tre Fiori (San Marino).

Drugo kolo kvalifikacija: šampion Poljske, Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), šampion Izraela, Omonija (Kipar), Mjalbi (Švedska), Dinamo Zagreb (Hrvatska), Crvena zvezda (Srbija), Slovan Bratislava (Slovačka).

Treće kolo kvalifikacija: Nema novih timova koji se priključuju kvalifikacijama.

Četvrto kolo kvalifikacija: Viking (Norveška), AEK (Grčka), šampion Austrije, šampion Škotske.

Ukoliko Ferencvaroš osvoji titulu u Mađarskoj, taj tim će se iz prvog kola kvalifikacija prebaciti u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukoliko to ne bude slučaj, za jednu rundu napredovaće predstavnik Slovenije, pa će Celje početi kvalifikacije od druge runde.

Koji timovi će igrati Ligu šampiona u sezoni 26/27?

Sada smo tačno na pola puta, jer je poznato 18 timova koji su se plasirali u ligašku fazu Lige šampiona za narednu sezonu, a tek treba da saznamo preostalih 18 učenika. Neke od njih dobićemo u finišu nacionalnih prvenstava, dok će se drugi u grupu najboljih ekipa u Evropi plasirati kroz kvalifikacije.

Plasman su za sada obezbedili: Barselona, Bajern, PSV, Arsenal, Real Madrid, Inter, Mančester siti, Pari Sen Žermen, Borusija Dortmund, Viljareal, Porto, Mančester junajted, Atletiko Madrid, Lens, RB Lajpcig, Galatasaraj, Fejnord i Šahtjor iz Donjecka koji će zbog rata u Ukrajini morati domaće mečeve da igra na neutralnom terenu.

Zagarantovana mjesta u Ligi šampiona imaju još i osvajač Lige Evrope u tekućoj sezoni, a finale igraju Frajburg i Aston Vila, zatim šampioni Češke i Belgije, trećeplasirani tim u Francuskoj, četvrtoplasirani tim u Njemačkoj, petoplasirane ekipe u Španiji i Engleskoj, kao i drugi, treći i četvrti tim u Italiji. U zavisnosti od raspleta u finišu sezone, Englezi mogu da imaju i šest predstavnika u Ligi šampiona.