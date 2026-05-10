Marko Nikolić šampion Grčke sa AEK-om: Skinuo moćni Olimpijakos sa trona, uspjeh za pamćenje

AEK pobedio PAOK kod kuće 2:1 i osvojio titulu prvaka Grčke. Olimpijakos kiksnuo protiv PAOK-a (1:1) i u preostala dva kola ne može da stigne novog prvaka.

Izvor: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

AEK iz Atine je novi šampion Grčke, pod vođstvom Marka Nikolića (46). Srpski stručnjak je u svojoj prvoj sezoni u klubu donio titulu, drugu za žuto-crne u ovoj deceniji, a 14. u klupskoj istoriji.

U dramatičnoj borbi za naslov prvaka iz kola u kolo je branio prednost u odnosu na Olimpijakos i trijumfom protiv Panatinaikosa u nedjelju uveče (2:1) definitivno odmakao svrgnutom šampionu na dovoljnu razliku od osam bodova, dvije runde pre kraja. Olimpijakos je za to vrijeme u Pireju odigrao neriješeno protiv PAOK-a, u meču odigranom pred spektakularnom koreografijom sa simbolima Beograda.

Nikolić je tako dramatično postao šampion i u trećoj zemlji kao trener - u Srbiji je donio Partizanu zasad posljednju titulu crno-bijelih 2017, godinu poslije toga je Fehervaru donio titulu prvaka Mađarske, a sada je osvojio prvenstvo i u Grčkoj. U ekipi je imao veliki broj srpskih igrača, među kojima je najbolje igrao Luka Jović (28). Nekadašnjem centarforu Zvezde i Reala Marko Nikolić je oživio karijeru, pomogao mu da postigne čak 20 golova i da bude drugi stijrelac prvenstva sa 16 pogodaka.

Ofanzivni vezista Mijat Gaćinović (31) odigrao je 32 utakmice i Nikolić ga je koristio na gotovo svim pozicijama u sredini terena, a mjesec i po pred istek ugovora dovodi se vezu i sa Crvenom zvezdom. Takođe, u Nikolićevom timu od ove sezone je i Marko Grujić, 30-godišnji defanzivni vezista koji je u ulozi rezerviste sabrao 20 nastupa za Atinjane.

Pred AEK-om je poslije istorijskog uspjeha period velikog slavlja, a potom priprema za nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona, u kojoj je Nikolić debitovao na klupi Lokomotive iz Moskve u sezoni 2020/21.



