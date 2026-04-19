Marko Nikolić bez Luke Jovića gazi ka tituli: AEK zgazio rivala i pobjegao na vrhu tabele

Fudbaleri AEK-a rutinski su savladali PAOK u grčkoj ligi. Meč je prošao bez Jovića i Grujića, ali tim Marka Nikolića je nastavio da juri ka trofeju.

AEK gazi ka tituli i bez Luke Jovića. Presjedio je srpski napadač derbi sa PAOK-om na klupi, ali je i bez njega tim Marka Nikolića savladao rivala iz Soluna 3:0 (1:0).

Prvi gol pao je kada je Kedziora nakon centaršuta igrača AEK-a u 36. minutu. Nakon poništenog gola AEK-a na kraju poluvremena, meč je riješen kada je prvo Koita pogodio u 74. minutu, a onda Pineda u 80. za konačnih 3:0.

U timu AEK-a Mijat Gaćinović je igrao do 56. minuta, a Marko Grujić i Luka Jović su meč završili na klupi, dok je kod PAOK-a Andrija Živković ušao u 58. minutu, ali nije pomogao crno-bijelima.

Na pet kola prije kraja grčkog prvenstva AEK je siguran na vrhu sa 66 bodova, čak osam više od PAOK-a i teško da će im iko oteti titulu. Olimpijakos ima takođe 58 bodova i meč manje i nada se da bi nekako do kraja mogao da pokvari već upisan trofej Marku Nikoliću.



