logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Nikolić bez Luke Jovića gazi ka tituli: AEK zgazio rivala i pobjegao na vrhu tabele

Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbaleri AEK-a rutinski su savladali PAOK u grčkoj ligi. Meč je prošao bez Jovića i Grujića, ali tim Marka Nikolića je nastavio da juri ka trofeju.

AEK pobijedio PAOK 3:0 Izvor: Profimedia

AEK gazi ka tituli i bez Luke Jovića. Presjedio je srpski napadač derbi sa PAOK-om na klupi, ali je i bez njega tim Marka Nikolića savladao rivala iz Soluna 3:0 (1:0).

Prvi gol pao je kada je Kedziora nakon centaršuta igrača AEK-a u 36. minutu. Nakon poništenog gola AEK-a na kraju poluvremena, meč je riješen kada je prvo Koita pogodio u 74. minutu, a onda Pineda u 80. za konačnih 3:0.

U timu AEK-a Mijat Gaćinović je igrao do 56. minuta, a Marko Grujić i Luka Jović su meč završili na klupi, dok je kod PAOK-a Andrija Živković ušao u 58. minutu, ali nije pomogao crno-bijelima.

Na pet kola prije kraja grčkog prvenstva AEK je siguran na vrhu sa 66 bodova, čak osam više od PAOK-a i teško da će im iko oteti titulu. Olimpijakos ima takođe 58 bodova i meč manje i nada se da bi nekako do kraja mogao da pokvari već upisan trofej Marku Nikoliću.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Grčka AEK PAOK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC