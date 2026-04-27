Crvena zvezda se priprema za kvalifikacije Lige šampiona, a najveća opasnost dolazi od AEK-a koji bi mogao da joj bude rival u plej-ofu. Poznati su i neki drugi rivali na žrijebu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Valery HACHE / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila Partizan u 179. "vječitom" derbiju 3:0 i to znači da je došla do čak devete šampionske titule u nizu. Ujedno, Crvena zvezda sada i definitivno zna da kreće u novi pohod u Ligu šampiona i gotovo da nema dileme da će morati da se ozbiljno pomuči da dođe do mjesta u grupnoj fazi.

Postojala je mala šansa da se Crvena zvezda direktno kvalifikuje za grupnu fazu Lige šampiona, međutim nade joj je raspršio ukrajinski Šahtjor koji je izbio na prvo mjesto na tabeli u Ukrajini, gdje sada ima već velikih osam bodova prednosti u odnosu na Čerkazi. Mala ekipa koja je iznenadila sve u Ukrajini ove sezone, drastično je pala u formi i teško će sada stići Šahtjor, kome će tako pripasti direktno mjesto u Ligi šampiona, ako neko iznenađenje ne naprave Olimpijakos i Rendžers.

Vidi opis Zvezda zna ko je čeka u plej-ofu Lige šampiona: Žrijeb već ucrtan, najveća mina je AEK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 14 / 14

Što se tiče Zvezde, njoj je potrebno da niko od ovih ekipa ne bude šampion, uz još Ferencvaroš, Mitjiland i PAOK, što su zaista minimalne šanse da će se desiti, tako da na "Marakani" računaju da će morati kroz kvalifikacije.

Ko čeka Zvezdu u kvalifikacijama?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda će igrati od druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona, što nije nepoznato Dejanu Stankoviću iz prvog mandata u klubu, a kao što je rekao poslije osvojene titule - ne želi da ostavi "ijedan zarez". To ujedno znači i da želi da ispravi to što Zvezda sa njim nije uspjela da se plasira u Ligu šampiona, u tri pokušaja.

Ni sada to neće biti lako, a kao i obično potrebno je malo sreće na žrijebu, da ne "naletite na minu".

I dalje je mnogo toga u magli, ali Zvezda bi recimo u drugom kolu mogla da naleti na švedski Mjelbi ili švajcarski Tun, možda na islandski Vikingur ili gibraltarski Linklon (s kojim je igrala lane), dok je potencijalna "mina" i kazahstanski Kairat, inače ovosezonski učesnik Lige šampiona.

Već se znaju rivali Zvezde u plej-ofu?

Vidi opis Zvezda zna ko je čeka u plej-ofu Lige šampiona: Žrijeb već ucrtan, najveća mina je AEK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 16 16 / 16

S obzirom na to da će do kraja Crvena zvezda biti povlašćena, slični timovi je čekaju i u trećoj rundi, dok se u plej-ofu recimo pojavljuje norveški šampion Vikingur, pa zatim škotski Harts ako ostane na prvom mjestu i osvoji titulu, dok bi u Grčkoj to mogao da bude AEK - takođe ako zadrži lidersku poziciju. Isto je sa austrijskim LASK-om koji je trenutni lider u svom prvenstvu i nema naročito sjajan koeficijent.

U pitanju su timovi koji imaju najniži koeficijent od šampiona (ili potencijalnih šampiona) koji se očekuju u plej-ofu, pošto su daleko ispred Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, pa Mitjiland, Ferencvaroš, Leh Poznanj...

Svakako je najopasnije ime grčki AEK koji će u kvalifikacije za Ligu šampiona ući sa koeficijentom 24.000, a kao što je poznato Marko Nikolić ima pet bodova više od svog najbližeg pratioca Olimpijakosa. Zvezdi bi zapravo odgovoralo da neko drugi bude prvak Grčke, iako joj je u potencijalu više "pasalo" da AEK osvoji - kako bi lakše došla do direktnog mjesta u Ligi šampiona. Kako se to nije dogodilo, sada joj više odgovara da bilo ko drugi bude prvak Grčke pošto sa njim ne bi igrala u kvalifikacijama jer ima bolji UEFA koeficijent od AEK-a.

Kad se igra?

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.