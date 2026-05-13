logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako će Crvena zvezda sigurno izbjeći AEK Marka Nikolića: Za idealan žrijeb su potrebna tri scenarija

Ovako će Crvena zvezda sigurno izbjeći AEK Marka Nikolića: Za idealan žrijeb su potrebna tri scenarija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda se priprema za kvalifikacije Lige šampiona: saznajte kako izbjeći AEK i koji su ključni uslovi za povoljan žrijeb.

zvezda u ligi sampiona kako izbjeci aek na zrijebu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će kao šampion Srbije igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona i to od drugog kola, što znači da je potrebno da "izbaci" tri ekipe kako bi prošla u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog takmičenja.

S obzirom na to da je bilo mnoštvo iznenađenja u ligama širom Evrope, očekuje se veliki broj klubova sa malim koeficijentima u kvalifikacijama što odgovara Crvenoj zvezdi. Ne samo da će biti povlašćena do kraja kvalifikacija, nego to u teoriji znači i da oni iskusniji i uspješniji klubovi iz Evrope neće igrati protiv nje.

Kako izbjeći AEK?

Viking je prekinuo dominaciju Bode Glimta u Norveškoj, Orhus je u Danskoj uzeo titulu poslije 40 godina, Tun je iz druge lige postao šampion Švajcarske, Levski je "skinuo" Ludogorec sa višegodišnjeg trona u Bugarskoj, vidjeli smo da je Mjelbi postao šampion Švedske, Sabah prvak Azerbejdžana, dok je takođe grčki AEK uspio da dođe do šampionskog pehara u prvoj sezoni srpskog trenera Marka Nikolića u Atini.

Upravo je AEK ekipa koja donosi najviše nemira Zvezdi (i ne samo njoj) jer je trenutno "između" dva šešira - povlašćenog i nepovlašćenog. Ima koeficijent 24.000 po kome je bolja od Celja, Omonije, Harts i Vikinga, ali nije još sasvim sigurno da će biti povlašćen.

Da bi se to dogodilo, AEK-u je neophodno da se ispune sljedeća tri uslova:

  • Seltik da ne bude šampion Škotske
  • Šturm da ne bude prvak Austrije
  • Ferencvaroš da ne bude prvak Mađarske
Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports

Stvar je jednostavna, svi ovi klubovi imaju jači koeficijent od AEK-a i gurali bi ga "dole", a postoji solidna šansa da se to dogodi jer su Harts, LASK i Đer blizu naslova u pomenutim zemljama.

Dovoljno bi bilo i da se ispune dva od tri ova uslova, ako Leh ne bude prvak Poljske, što je ipak realnije da se dogodi.

S kim bi onda Zvezda igrala?

Važno je napomenuti da je žrijeb za plej-of pre trećeg kola kvalifikacija što znači da je lakše unaprijed znati s kim bi Zvezda igrala, a ukoliko AEK ostane u povlašćenom delu, potencijalni rivali su: Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija), Harts (Škotska) i Viking (Norveška).

Naravno, prije toga je potrebno izbaciti još dva kluba i tu su potencijalno: Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Sjeverna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Mjelbi (Švedska), pa u trećoj rundi još: Šamrok (Irska), KuPS (Finska), Hapoel Berševa (Izrael), Linkoln (Gibraltar), Borac Banjaluka (BiH).

Važni termini u kvalifikacijama

Izvor: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.

  • 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
  • 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
  • 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
  • 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
  • 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
  • 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
  • 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
  • 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
  • 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:40
Delije slave titulu s igračima: Pobednik i gore baklje na severu!
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC