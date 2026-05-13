Crvena zvezda će kao šampion Srbije igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona i to od drugog kola, što znači da je potrebno da "izbaci" tri ekipe kako bi prošla u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog takmičenja.
S obzirom na to da je bilo mnoštvo iznenađenja u ligama širom Evrope, očekuje se veliki broj klubova sa malim koeficijentima u kvalifikacijama što odgovara Crvenoj zvezdi. Ne samo da će biti povlašćena do kraja kvalifikacija, nego to u teoriji znači i da oni iskusniji i uspješniji klubovi iz Evrope neće igrati protiv nje.
Kako izbjeći AEK?
Ovako će Crvena zvezda sigurno izbjeći AEK Marka Nikolića: Za idealan žrijeb su potrebna tri scenarija
Viking je prekinuo dominaciju Bode Glimta u Norveškoj, Orhus je u Danskoj uzeo titulu poslije 40 godina, Tun je iz druge lige postao šampion Švajcarske, Levski je "skinuo" Ludogorec sa višegodišnjeg trona u Bugarskoj, vidjeli smo da je Mjelbi postao šampion Švedske, Sabah prvak Azerbejdžana, dok je takođe grčki AEK uspio da dođe do šampionskog pehara u prvoj sezoni srpskog trenera Marka Nikolića u Atini.
Upravo je AEK ekipa koja donosi najviše nemira Zvezdi (i ne samo njoj) jer je trenutno "između" dva šešira - povlašćenog i nepovlašćenog. Ima koeficijent 24.000 po kome je bolja od Celja, Omonije, Harts i Vikinga, ali nije još sasvim sigurno da će biti povlašćen.
Da bi se to dogodilo, AEK-u je neophodno da se ispune sljedeća tri uslova:
- Seltik da ne bude šampion Škotske
- Šturm da ne bude prvak Austrije
- Ferencvaroš da ne bude prvak Mađarske
Stvar je jednostavna, svi ovi klubovi imaju jači koeficijent od AEK-a i gurali bi ga "dole", a postoji solidna šansa da se to dogodi jer su Harts, LASK i Đer blizu naslova u pomenutim zemljama.
Dovoljno bi bilo i da se ispune dva od tri ova uslova, ako Leh ne bude prvak Poljske, što je ipak realnije da se dogodi.
S kim bi onda Zvezda igrala?
Važno je napomenuti da je žrijeb za plej-of pre trećeg kola kvalifikacija što znači da je lakše unaprijed znati s kim bi Zvezda igrala, a ukoliko AEK ostane u povlašćenom delu, potencijalni rivali su: Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija), Harts (Škotska) i Viking (Norveška).
Naravno, prije toga je potrebno izbaciti još dva kluba i tu su potencijalno: Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Sjeverna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Mjelbi (Švedska), pa u trećoj rundi još: Šamrok (Irska), KuPS (Finska), Hapoel Berševa (Izrael), Linkoln (Gibraltar), Borac Banjaluka (BiH).
Važni termini u kvalifikacijama
Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.
- 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
- 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
- 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
- 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
- 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
- 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
- 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
- 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
- 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona
