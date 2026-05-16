Vasilije Micić mora da igra svih 40 minuta zbog štrajka u Izraelu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Štrajk domaćih igrača u Izraelu napravio je haos u izraelskoj ligi i sada će Vasilije Micić sa još četiri saigrača iz inostranstva odigrati cijeli meč.

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Nevjerovatna situacija dešava se u Izraelu gdje će se igrati utakmice 5 na 5 do kraja sezone. Sindikat izraelskih košarkaša se sa ligom nije dogovorio oko uslova i nisu im ispunjene želje tako da odbijaju da igraju mečeve. Tako je recimo meč Makabija sa Hapoel Hemekom završen pet na četiri, a sada će Vasilije Micić morati da odigra 40 minuta. 

Njegov Hapoel iz Tel Aviva je počeo meč sa Bnei Herclijom i u timu će biti samo Vasilije Micić, Tajus Džouns, Livaj Rendolf, Iš Vanrajt i Džonatan Motli. 

Razlog za to je to što prema pravilima izraleske lige samo pet stranaca može da bude na terenu na jednom meču, pa će tako i Bnei Herclija izabrati pet igrača između Džordona Varnada, Džounsa Denvera, Frensisa Dišona, Di Džeja Burnsa, Činanua Onuakua, Noe Kartera i Elajdže Stujuarta. 

Na meču Makabija i Hapoela iz Hemeka jedan igrač se povrijedio i duel se završio sa pet igrača Makabija, a samo četiri Hapoela na terenu. Trener Oded Kataš je nudio da se igra četiri na četiri, ali to nije prihvaćeno. 

