Milionski posao u Evroligi obradovao Crvenu zvezdu: Izraelski novac tjera pleja da dođe u Beograd

Nakon što je Hapoel Tel Aviv riješio da pojuri potpis Žana Montera, djeluje da je Kris Džouns na izlaznim vratima. A to bi vrlo lako moglo da znači da je zaista jako blizu dolaska u Crvenu zvezdu.

Hapoel Tel Aviv je izgleda našao zamjenu za Krisa Džounsa. Sve je izvjesnije da iskusni američki plejmejker, koji je na korak od prelaska u Crvenu zvezdu, više nije u planovima tima Ofera Janaja, pogotovo nakon što su ponudili ugovor Žanu Monteru.

Pričalo se da je najbolji mladi igrač Evrolige za ovu sezonu već dogovorio prelazak u NCAA naredne godine, zatim je bilo glasina o NBA ponudama, a sada mu je Hapoel prema pisanju "Sportanda" ponudio 2.500.000 evra godišnje da dođe u Izrael. Uz to je Hapoel spreman da plati 1.500.000 evra odštete Valensiji.

Ipak, to je i dalje mnogo manje od navodnih 4.000.000 evra koliko je prema nekih izvorima iznosila najveća ponuda Monteru iz NCAA. Vidjećemo za šta će se odlučiti.

Montero ima 23 godine i poslije pet sezona u Gran Kanariji, koja ga je slala na pozajmice u Betis i Andoru, potpisao je za Valensiju prošle sezone. Ove godine je izabran u prvu petorku Evrolige, a prosječno je bilježio 14,4 poena i 4,8 asistencija uz tri skoka po meču.

Šta ovo znači za Crvenu zvezdu?

Vrlo vjerovatno lakši put do zvaničnog potpisa Krisa Džounsa. Iskusni 33-godišnji Amerikanac imao je solidnu sezonu kao rezerva Vasiliju Miciću, ali Zvezda ima i te kako konkurenciju kada je njegov potpis u pitanju.