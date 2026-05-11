Zvezdi laknulo zbog Monekea, ali i dalje ima problem: Crveno-bijeli bez važnih igrača u Stožicama

Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je meč protiv Cedevita Olimpije, ali crveno-bijeli i dalje ne mogu da računaju na dvojicu plejmejkera

Saša Obradović najavio utakmicu Crvene zvezde sa Cedevita Olimpijom Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde igraće u utorak od 19 sati u Ljubljani, u Stožicama, protiv Cedevita Olimpija. U plej-ofu ABA lige crveno-bijeli nemaju lak zadatak, vidjeli smo to u Beogradu, ali Zvezda ima želju da u Sloveniji seriju privede kraju.

Tim Saše Obradovića ne može da računa na Kodija Miler-Mekintajera, kao i na Stefana Miljenovića koji je "čizmu" skinuo u ponedjeljak, ali će Čima Moneke, koji se povrijedio na posljednjem treningu (povreda šake), ipak putovati sa timom.

"Biće drugačija utakmica, kod kuće uz veliku podršku svojih navijača će svakako biti drugačiji. Očekujem fizikalnu utakmicu, čak i više nego ovdje, i moraćemo da odgovorimo. Utakmica će vjerovatno biti na jedan-dva posjeda, energetski moramo da budemo dobri, da kontrolišemo skok u napadu jer su tu posebno agresivni. Igraju organizovano, što znači da moramo biti strpljivi, u odbrani da komuniciramo dobro, a u napadu da ne izgubimo ritam koji je u Beogradu bio sasvim dobar", rekao je Saša Obradović.

Košarkaš crveno-bijelih Semi Odželej se takođe oglasio pred meč u Ljubljani: "Ovo je plej-of i svaka utakmica je teška, kao što će biti i ova sljedeća. Oni će dati sve što imaju. Imaju dobar tim, sjajnog trenera i generalno su jako dobri, što znači da moramo da budemo spremni. Znamo šta možemo, i kvalitet koji imamo, samo je stvar igranja u kontinuitetu svih 40 minuta. Ako dobrom timu kod kuće date samopouzdanje, oni na tome mogu da grade dalje kroz utakmicu", rekao je.

Druga utakmica četvrtfinala zakazana je za utorak u 19 sati, a eventualna majstorica igraće se 15. maja. U prvom meču je Zvezda bila bolja 102:92.

