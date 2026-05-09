Uroš Plavšić dominira u Turskoj: Šta dalje?

Srpski centar Uroš Plavšić odigrao je fenomenalnu partiju u dresu Bordo Sportifa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je na pozajmici turskom drugoligašu Bordou odigrao je još jednu fenomenalnu partiju. Srpski centar je u pobjedi protiv Goztepea u polufinalnoj seriji plej-ofa postigao dabl-dabl učinak od 18 poena i 15 skokova.

Ovo je Plavšićeva najbolja partija ove sezone od dolaska u Tursku, gdje je bio u konkurenciji za samo pet mečeva. Prosječno bilježi i više nego solidnih 12 poena i 10,8 skokova.

Bordo Sportif je poveo u polufinalnoj seriji 1:1, a naredni meč se igra 12. maja kada je domaćin Goztepe.

Srpski centar ima ugovor sa Crvenom zvezdom do kraja 2027. godine i biće zanimljivo vidjeti koja će biti odluka stručnog štaba i uprave crveno-bijelih na kraju sezone.

Plavšić je poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća proslijeđen na pozajmicu u Tursku da skuplja minute, pošto poslije povratka Džoela Bolomboja, a kasnije i Hasijela Rivera više nije bilo mjesta za njega. Iz Zvezde jesu najavili da će naredne sezone ojačati bazu srpskih igrača, a da li će Plavšić biti među njima, vidjećemo...

Saša Obradović na raspolaganju ima Ebuku Izundua, Džoela Bolomboja, Hasijela Rivera i Semija Odželeja na centarskim pozicijama, dok je još uvijek nerazjašnjen status iskusnog Donatasa Motiejunasa.

"Uroš Plavšić će do kraja sezone igrati kao pozajmljeni igrač u redovima turskog ligaša Bordoa. U novom klubu će sakupljati neophodne minute do kraja ove takmičarske sezone. Zahvaljujemo mu se na ogromnom doprinosu u osvajanju Kupa, prvog trofeja u sezoni. Želimo mu puno uspjeha i zdravlja", objavili su crveno-bijeli krajem februara, a očekuje se da se o Plavšićevoj sudbini razmatra na kraju sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!