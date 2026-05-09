logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uroš Plavšić dominira u Turskoj: Šta dalje?

Uroš Plavšić dominira u Turskoj: Šta dalje?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski centar Uroš Plavšić odigrao je fenomenalnu partiju u dresu Bordo Sportifa.

Uroš Plavšić dominira u Turskoj Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je na pozajmici turskom drugoligašu Bordou odigrao je još jednu fenomenalnu partiju. Srpski centar je u pobjedi protiv Goztepea u polufinalnoj seriji plej-ofa postigao dabl-dabl učinak od 18 poena i 15 skokova.

Ovo je Plavšićeva najbolja partija ove sezone od dolaska u Tursku, gdje je bio u konkurenciji za samo pet mečeva. Prosječno bilježi i više nego solidnih 12 poena i 10,8 skokova.

Bordo Sportif je poveo u polufinalnoj seriji 1:1, a naredni meč se igra 12. maja kada je domaćin Goztepe.

Srpski centar ima ugovor sa Crvenom zvezdom do kraja 2027. godine i biće zanimljivo vidjeti koja će biti odluka stručnog štaba i uprave crveno-bijelih na kraju sezone.

Plavšić je poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća proslijeđen na pozajmicu u Tursku da skuplja minute, pošto poslije povratka Džoela Bolomboja, a kasnije i Hasijela Rivera više nije bilo mjesta za njega. Iz Zvezde jesu najavili da će naredne sezone ojačati bazu srpskih igrača, a da li će Plavšić biti među njima, vidjećemo...

Saša Obradović na raspolaganju ima Ebuku Izundua, Džoela Bolomboja, Hasijela Rivera i Semija Odželeja na centarskim pozicijama, dok je još uvijek nerazjašnjen status iskusnog Donatasa Motiejunasa.

"Uroš Plavšić će do kraja sezone igrati kao pozajmljeni igrač u redovima turskog ligaša Bordoa. U novom klubu će sakupljati neophodne minute do kraja ove takmičarske sezone. Zahvaljujemo mu se na ogromnom doprinosu u osvajanju Kupa, prvog trofeja u sezoni. Želimo mu puno uspjeha i zdravlja", objavili su crveno-bijeli krajem februara, a očekuje se da se o Plavšićevoj sudbini razmatra na kraju sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Uroš Plavšić košarka KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC