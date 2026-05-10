Džordan Nvora na meti velikana Evrolige

Najbolji strijelac Crvene zvezde Džordan Nvora navodno je na meti Real Madrida i Barselone.

Da li će Džordan Nvora igrati za Crvenu zvezdu naredne sezone? Najbolji strijelac srpskog kluba mogao bi da ode i to u Španijiu. Prema najnovijim informacijama koje stižu sa Pirineja za njega su zainteresovana dva najveća tamošnja kluba - Real Madrid i Barselona.

Već neko vrijeme španski mediji pišu o interesovanju Madriđana za Nvoru, a sad se navodno uključila i Barselona. Razlog za to je izgleda Alfa Dijalo. On je bio u podmaklim pregovorima sa Barsom, pa se izgleda predomislio u posljednji čas i blizu je odlaska u Dubai. Zato se katalonski klub okrenuo dvojici igrača - Nvori i Timotiju Luvavuu-Kabarou.

Sve to su glasine naravno i sve treba uzeti sa rezervom. Nvora ima ugovor na "1+1" sezonu u Zvezdi i ukoliko dođe do odlaska crveno-bijeli bi trebalo da dobiju obeštećenje za njega. Kreće trka za njegov potpis, da li će da produži saradnju ili da ode negdje?

Američki krilni košarkaš je ove sezone najbolji strijelac Zvezde i ima 16,9 poena, 4,4 skoka i 1,6 asistencija po utakmici.

