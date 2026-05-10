logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džordan Nvora na meti velikana Evrolige

Džordan Nvora na meti velikana Evrolige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolji strijelac Crvene zvezde Džordan Nvora navodno je na meti Real Madrida i Barselone.

real i barselona u trci za dzordana nvoru Izvor: MN PRESS

Da li će Džordan Nvora igrati za Crvenu zvezdu naredne sezone? Najbolji strijelac srpskog kluba mogao bi da ode i to u Španijiu. Prema najnovijim informacijama koje stižu sa Pirineja za njega su zainteresovana dva najveća tamošnja kluba - Real Madrid i Barselona.

Već neko vrijeme španski mediji pišu o interesovanju Madriđana za Nvoru, a sad se navodno uključila i Barselona. Razlog za to je izgleda Alfa Dijalo. On je bio u podmaklim pregovorima sa Barsom, pa se izgleda predomislio u posljednji čas i blizu je odlaska u Dubai. Zato se katalonski klub okrenuo dvojici igrača - Nvori i Timotiju Luvavuu-Kabarou.

Sve to su glasine naravno i sve treba uzeti sa rezervom. Nvora ima ugovor na "1+1" sezonu u Zvezdi i ukoliko dođe do odlaska crveno-bijeli bi trebalo da dobiju obeštećenje za njega. Kreće trka za njegov potpis, da li će da produži saradnju ili da ode negdje?

Američki krilni košarkaš je ove sezone najbolji strijelac Zvezde i ima 16,9 poena, 4,4 skoka i 1,6 asistencija po utakmici.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:21
Džordan Nvora pred derbi sa Partizanom
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džordan Nvora KK Crvena zvezda KK Real Madrid KK Barselona Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC