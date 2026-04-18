"Imaju ugovore, ali to ne znači da neće otići": Milan Dozet otvorio karte

Sportski direktor Crvene zvezde Milan Dozet progovorio je o dvojici ključnih igrača.

Uveliko traju spekulacije o dolascima i odlascima sa Malog Kalemegdana, iako je pred košarkašima Crvene zvezde meč sezone. Crveno-bijeli u utorak od 20.45 gostuju Barseloni u plej-inu Evrolige, a prethodno će za vikend gostovati Partizanu u ABA ligi. Zbog glasina koje kruže, morao je da se oglasi sportski direktor Milan Dozet.

Prema njegovim riječima, Batler i Nvora imaju ugovore do kraja sljedeće sezone i nema razloga za brigu navijača, osim ako na Mali Kalemegdan ne stigne ponuda koja se ne odbija.

"Kao što sam više puta javno rekao, Nvora i Batler su potpisali ugovore do kraja sljedeće sezone. Nema smisla da svakog ponaosob demantujemo ko kaže da odlaze na kraju sezone zbog isteka ugovora. Oni nisu 1+1 (opcioni), a jedina klauzula je NBA klauzula koju imaju", rekao je Dozet za MaxBet Sport i dodao:

"Ovo ne znači da igrači neće otići iz kluba, ali neće napustiti tim bez obeštećenja prije kraja naredne sezone 2026/27. Takođe, moguće je i potpisivanje novih ugovora, ali ne kako bi ostali u klubu, već radi redukovanja postojećih."

Džordan Nvora je već govorio o svojoj budućnosti i jasna je njegova želja da i naredne sezone nosi crveno-bijeli dres.

"Da, zasigurno (se vidim u Zvezdinom dresu). Srećan sam što sam ovdje, volim Beograd, volim Crvenu zvezdu. Na kraju krajeva, ne bavim se ja tim stvarima, ali volim što sam ovdje, a sada sam usredsređen na predstojeću utakmicu, plej-of i sve to”, rekao je Nvora nedavno.