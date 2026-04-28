Milan Tomić o Zvezdinom dvojcu: Batler i Nvora mogu da odu samo u NBA

Generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić pričao je o transferima i ugovorima ključnim igrača u timu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je završila takmičenje u Evroligi, ali je već u srijedu očekuju novi izazovi. Klub prvo igra u završnici domaće lige, a zatim sledi i plejof ABA lige. Jedan od glavnih operativaca kluba, a nekada prvi trener ekipe Milan Tomić. pričao je za "Meridian sport" o potezima kluba ove sezone.

Ekipa je u toku takmičarske godine dovela Džareda Batlera direktno iz NBA lige, a on se ispostavio kao jedan od lidera tima. Vrlo brzo se uklopio i sada se očekiuje da bude ključni igrač u borbi za još dva trofeja.

"Transfer Džereda Batlera je dobar primjer koliko smo porasli kao klub. Kompletan proces je bio izuzetno zahtjevan, pogotovo jer smo imali konkurenciju u vidu tri kluba, koji su svi davali više novca od nas. Kad potpisuješ igrača, finansije jesu veoma važne, ali istovremeno su i druge okolnosti ozbiljan faktor. Igrači žele da vide u kakav ambijent dolaze i kakve će uslove na dnevnom nivou imati.

Džared je, na primjer, htio da vidi naš deo za oporavak, koji je danas možda i najbolji u Evroligi. Kada se uvjerio čime raspolažemo i kako izgleda trening centar kluba, sa svim pratećim stvarima, bio je i više nego prijatno iznenađen. Naravno, nije samo to bio razlog što je došao, već je uticala i činjenica da smo mi prvi ušli u razgovore sa njim i samim tim bili u boljoj situaciji. Uspjeli smo da ga dovedemo, a on se pokazao kao jedan od boljih aktera u Evroligi", rekao je za "Meridian sport" Milan Tomić.

Zašto baš u Zvezdu?

Džared Batler je bio meta mnogih klubova u Evroligi, ali je odabrao Beograd i Crvenu zvezdu. Sada je jasno da njega i Džordana Nvoru samo NBA ponuda može da odvede iz kluba.

"Batler je jedan od rijetkih igrača koji su došli direktno iz NBA lige, a da se prilagodio i adaptirao u roku od mjesec dana. Razlog je, između ostalog, upravo i rast Zvezde, koja se podigla na značajno viši organizacioni nivo, jer se nije sam adaptirao. Jeste veliki udio u tom procesu njegov, ali je i klub učinio mnogo da mu olakša dolazak u novu zemlju i drugačiji stil. On, kao i Džordan Nvora, ima ugovor sa klubom za sljedeću sezonu i obojica imaju samo klauzulu za NBA, tako da se nadam da ostaju sa nama", rekao je Tomić.

Izundua htjeli mnogi

Vidi opis Milan Tomić o Zvezdinom dvojcu: Batler i Nvora mogu da odu samo u NBA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: kk crvena zvezda Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nije samo Batler bio na meti evroligaša, već i Ebuka Izundu. Nekadašnji centar FMP-a je prošle godine bio sjajan u dresu Galatasaraja, a njegove partije u Crvenoj zvezdi alarmirale su mnoge.

"Za Izundua je bilo mnogo ponuda iz Evrolige, a mi smo dali sve od sebe da ga zadržimo, jer želimo da ostavimo ovaj kostur i održimo hemiju koja se rodila među njima. Želim da napomenem da se vodimo motom da, osim što hoćemo da dovedemo kvalitetne igrače, želimo i dobre karaktere koji će doprineti našoj zdravoj priči, što je upravo slučaj kod Ebuke", rekao je Milan Tomić.