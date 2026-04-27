Igor Rakočević: "Zvezda je bila pretrpana, a takvu centarsku liniju niko nije imao u istoriji"

Zanimljiva izjava bivšeg košarkaša Igora Rakočevića o razlozima neuspjeha Crvene zvezde ove sezone u Evroligi.

Legendarni srpski košarkaš Igor Rakočević komentarisao je sezonu svog bivšeg kluba Crvene zvezde u Evroligi koja nije završena onako kako se očekvalo. Zvezda je bila nadomak direktnog učešća u plej-ofu Evrolige, da bi potom pala na deseto mjesto, sa kojeg je odmah ispala u plej-inu, a Rakočević objašnjava da to nije samo do trenera Saše Obradovića, nego i do "prenatrpanog" igračkog kadra.

"Ne bih definisao da je sezona propala, postoje još ta takmičenja koja nemaju značaj ka prohodnosti, ali lijepo je osvojiti Kup, ABA Ligu i KLS, to su trofeji i nisu baš beznačajni. Da je neuspješna sezona što se tiče Evrolige, jeste. Nadali smo se da se će Zvezda doći do fajnal-fora, makar direktno do plej-ofa, djelovalo je da je blizu, ali...", rekao je Rakočević i objasnio probleme:

"Po meni jedan od najvećih problema je prevelika rotacija, previše igrača. Bilo je prenatrpano. Bilo je izgubljene filozofije, koji igrač treba da bude tu, koji ne, neki su otišli, vratili su se... Teško je to organizovati kada imaš toliko igrača, neki od njih vrhunski. Ako pogledamo, veliki je luksuz imati četiri centra kao što su Bolomboj, Motiejunas, Rivero i Izundu, pa je prije toga još Plavšić je bio. Ne znam da li je u istoriji bilo koji klub imao takvu centarsku liniju. Nisu oni pojedinačno najbolji centri koji su igrali, ali ukupan kvalitet koji nikada nijedna ekipa nije imala u istoriji".

Uporedio je Rakočević to iz dana kada je i sam igrao u Evroligi i bio jedan od njenih najboljih igrača:

"Iz mog iskustva, igrao sam po velikim klubovima, koji su imali po osam-devet vrhunskih igrača i ostala tri igrača epizodisti ili juniori. Dešavalo se da imamo dva-tri povređena igrača i javno mnjenje je mislilo da ćemo tada izgubiti, ali sve te utakmice smo dobili", rekao je Rakočević za podkast "Ozbiljno Neozbiljni" i dodao:

"Kada igrač ima osjećaj da neće biti izmijenjen poslije jedne greške, igra bolje, veća mu je koncentracija. Na kraju manja rotacija ispadne dobra stvar, ali se igra više utakmica sada u Evroligi. Treba više igrača, ali ne pretjerano kao u Zvezdi".

"Saša Obradović nije imao vremena"

Kako je ispričao Igor Rakočević, trener Crvene zvezde nije imao vremena da sve igrače koje je imao u sastavu uklopi i napravi dobitnu hemiju, pošto je imao previše opcija.

"Saša Obradović je bio veliki radnik, meni je bio uzor kada je bio u Zvezdi, vodila ga je ta ideologija napornog rada i da će se kroz odbranu vratiti. Zato mu je Braun bio glavni u Monaku, Odželej ima veliku ulogu, znam da je to njegova filozofija. Digao je dva puta ovu ekipu iz pepela, na početku, pa ona tri gostovanja, sezona bi tada već bila gotova. Imao je odlične momente u toku sezone i ekipa je pokazivala kompaktnost i identitet kroz agresiju i skok u napadu, ali dolaskom igrača - i povratkom nekih iz povreda - mnogo se poremetio sistem i hemija u ekipi i previše ih je bilo. Nije imao vremena i sreće da svima nađe ulogu i minute", rekao je Rakočević.

"Karter je igrao na kraju jako bitne minute, a mnogo iskusniji Dobrić, koji je pouzdan, i koji jeste imao neke greške, na kraju nije igrao. Ne znam to su odluke koje trener donosi na terenu u odnosu na neke svoje parametre. Prevelika rotacija je uzela danak ekipi. Trener nije imao vremena da se snađe i svima nađe ulogu", dodao je bivši as Zvezde i zaključio:

"Nije sve do trenera, šteta, ovo je jedna od rijetkih prilika".

