Kakav šok u Tel Avivu: Trener Hapoela se vratio kući, a u stan mu se uselila druga porodica

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Pomoćnik Dimitrisa Itudisa Stefanos Dedas moraće do daljnjeg da živi u hotelu.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva završili su sezonu u Evroligi u četvrtfinalu, pošto je od njih bio bolji Real Madrid sa 3:1 u seriji. Izraelski tim je svoje mečeve igrao u Bugarskoj, nakon što su intenzivirani sukobi na Bliskom istoku. Igrači i stručni štab mogu konačno da se vrate kući, ali tamo ih čeka život u specifičnim uslovima.

Kako je prenio izraelski "Sport5", pomoćnik Dimitrisa Itudisa, Stefanos Dedas zatekao je u svom stanu nevjerovatan prizor. Naime, tokom dva mjeseca koliko je bio van Tel Aviva, u njegov stan se uselila druga porodica.

U pitanju je stan koji mu je klub rentirao tokom ove sezone, a očigledno su odlučili da ga ponovo izdaju u njegovom odsustvu. Što se tiče ostalih stanova, oni nisu izdati, samo je Dedasa sačekala zapanjujuća situacija.

Kako se navodi, neki od stanova igrača su takođe bili ponuđeni za iznajmljivanje, ali nisu iznajmljeni. Dedas je bio glavni trener Hapoela prije dolaska Dimitrisa Itudisa i vodio je tim do osvajanja Evrokupa i licence Evrolige, a sada će morati da živi u hotelu do daljnjeg.

Iskusni grčki stručnjak je u karijeri bio dio stručnih štabova mnogih evropskih klubova, poput Fenerbahčea, CSKA, PAOK-a, Gazijantepa, Arisa, dok je samostalno vodio Gazijantep, Baščešehir, Hapoel Holon i AEK.

