Vasilije Micić oživio Hapoel u Evroligi: Još se igra, Real Madrid će morati da se pomuči u Bugarskoj

Autor Goran Arbutina
Nastavlja se borba za mjesto na Fajnal-foru, pošto je Hapoel u Botevgradu pobijedio Real Madrid.

Hapoel pobijedio Real Madrid u plej-ofu Evrolige Izvor: MN PRESS

Nastavlja se četvrtfinalna serija Evrolige između Real Madrida i Hapoela iz Tel Aviva. Nakon što je španski predstavnik pobijedio oba meča pred svojim navijačima, izraelski klub se revanširao na svom "domaćem" terenu u Bugarskoj, pa će se igrati i četvrti meč u seriji. Hapoel je u trećoj utakmici bio bolji od Reala (76:69), zahvaljujući trojici igrača koji su odigrali fantastično.

Sve do polovine druge dionice djelovalo je da će ovo biti posljednji meč koji Hapoel i Real igraju u ovoj seriji. Madriđani su stigli čak i do dvocifrene prednosti sredinom drugog dijela meča, ali je zatim fenomenalnom serijom Hapoel napravio preokret koji ga je na kraju i odveo do pobjede koja ih ostavlja u igri za istorijski Fajnal-for.

Ekipu Hapoela iz Tel Aviva do pobede su predvodili Elajdža Brajant i Kris Džouns sa po 19 postignutih poena. Veoma važnu ulogu imao je i Vasilije Micić, koji je meč u Botevgradu završio sa 13 postignutih poena, uz tri skoka za nešto više od 22 minuta na parketu. Srpski košarkaš šutirao je 4/7 za dva i 1/3 za tri poena.

Na drugoj strani terena dvocifreni učinak imali su Lajls sa 14 poena, kao i dvojica Argentinaca - Gabrijel Dek je ubacio 11 poena, a Fakundo Kampaco 10. Izostanak značajnijeg učinka košarkaša poput Hezone, Garube i Maledona ostavilo je traga, a Real Madrid teško da može da dobija mečeve u seriji bez njihovog doprinosa.

Real Madrid je pobijedio prva dva meča u ovoj seriji i nakon poraza u Bugarskoj i dalje ima prednost. Četvrti meč igraće se takođe u Botevgradu, a eventualna peta utakmica biće na programu u Madridu - ukoliko Real ne upiše trijumf u narednom susretu. Pobjednik ove serije će obezbijediti plasman na Fajnal-for u Atinu.

