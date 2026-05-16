logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ćabi Alonso ne ide na "Enfild", ali je preuzeo engleskog velikana!

Ćabi Alonso ne ide na "Enfild", ali je preuzeo engleskog velikana!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ćabi Alonso je novi menadžer Čelsija.

cabi alonso trener celsija Izvor: Christopher Neundorf/EPA

Ćabi Alonso je novi trener Čelsija! Nekoliko sati nakon što su "plavci" izgubili finale FA kupa od Mančester sitija engleski mediji su objavili da je sve gotovo i da će 44-godišnji Španac sjesti na upražnjenu klupu tima sa "Stamford Bridža".

Ćabi Alonso će potpisati četvorogodišnji ugovor, a dolazi na vrlo nesiguran posao. Ni Enco Mareska, a pogotovo Lijam Rosenior nisu dugo potrajali prije njega. 

Trenutno Kalum Mekfarlan obavlja dužnost trenera nakon odlaska Roseniora koji je svega 104 dana bio trener. Prije njega Enco Marseka nije spojio dvije godine na klupi, prije toga je Maurisio Poketino vodio klub godinu dana, Frenk Lampard 85 dana, Bruno Saltor četiri dana, Grejem Poter je sedam m,eseci bio na čelu, a ni Tomas Tuhel ni Frenk Lampard prvi put nisu sastavili dvije godine na klupi. Zapravo je Antonio Konte posljednji koji je dvije pune godine proveo kao trener. 

Ćabi Alonso ima igračko iskustvo iz Premijer lige pošto je nastupao za Liverpul od 2004. do 2009. godine. Trenersku karijeru počeo je u B timu Real Sosijedada, a nakon spektakularne titule sa Bajerom u Njemačkoj preuzeo je u Real Madrid. Ipak tu nije potrajao cijelu sezonu i sada je slobodan.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:13
Gol Atletiko Madrid - Real Madrid
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Ćabi Alonso Čelsi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC