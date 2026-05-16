Ćabi Alonso je novi trener Čelsija! Nekoliko sati nakon što su "plavci" izgubili finale FA kupa od Mančester sitija engleski mediji su objavili da je sve gotovo i da će 44-godišnji Španac sjesti na upražnjenu klupu tima sa "Stamford Bridža".

Ćabi Alonso će potpisati četvorogodišnji ugovor, a dolazi na vrlo nesiguran posao. Ni Enco Mareska, a pogotovo Lijam Rosenior nisu dugo potrajali prije njega.

Trenutno Kalum Mekfarlan obavlja dužnost trenera nakon odlaska Roseniora koji je svega 104 dana bio trener. Prije njega Enco Marseka nije spojio dvije godine na klupi, prije toga je Maurisio Poketino vodio klub godinu dana, Frenk Lampard 85 dana, Bruno Saltor četiri dana, Grejem Poter je sedam m,eseci bio na čelu, a ni Tomas Tuhel ni Frenk Lampard prvi put nisu sastavili dvije godine na klupi. Zapravo je Antonio Konte posljednji koji je dvije pune godine proveo kao trener.

Ćabi Alonso ima igračko iskustvo iz Premijer lige pošto je nastupao za Liverpul od 2004. do 2009. godine. Trenersku karijeru počeo je u B timu Real Sosijedada, a nakon spektakularne titule sa Bajerom u Njemačkoj preuzeo je u Real Madrid. Ipak tu nije potrajao cijelu sezonu i sada je slobodan.

