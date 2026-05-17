"Bolji od svih i svega, neka se raduje Srbija": Istorijska pobjeda srpskog rukometa

Srbija je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo preko Mađarske, ekipe koja ima za sobom tri uzastopna četvrtfinala Mundijala. Ovo su poruke srpskih igrača iz Vesprema.

Reprezentativci Srbije u rukometu blistali su od sreće u Mađarskoj poslije izborenog plasmana na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2027.

Pivotmen Srbije Dragan Pešmalbek dao je pet golova i zaustavio posljednji napad Mađara, čime je "ovjerio" plasman "orlova".

"Ovo je nevjerovatno, nestvarno, neponovljivo. Sve smo izdržali, sve smo uspjeli i na kraju se plasirali na Svjetsko prvenstvo. Odigrali smo odlično, borbeno i bili bolji od svih i svega."

Lijevo krilo Vanja Ilić je poslije utakmice rekao: "Fenomenalan osjećaj! Zaslužili smo plasman, jer smo se borili i ginuli za svaku loptu, igrali smo nevjerovatno od početka do kraja. Neka se raduje Srbija!"

Stefan Dodić je ponovo odlično predvodio ekipu i na kraju je rekao: "Za ovo se živi i mislim da smo sva očekivanja opravdali. Nadmašili smo sebe i punu dvoranu, uspjeli da eliminišemo jednu od najjačih ekipa na svijetu. Ponosni da budemo."