Borac pozvao navijače na proslavu 100 godina banjalučkog kluba

Nebojša Šatara
Fudbalski klub Borac u ponedjeljak organizuje svečanu akademiju povodom 100 godina postojanja kluba, a svi navijači su pozvani da budu dio istorijskog događaja.

Svečana akademija biće održana u ponedjeljak, 18. maja u 20:15sati, u Banskom dvoru, a direktan prenos akademije biće organizovan na platou ispred.

Poslije završetka svečanog dijela predviđeno je druženje sa igračima, trenerima i brojnim legendama kluba.

"Borčevci,

U Banskom dvoru nas u ponedjeljak (18. maj, 20:15 sati) očekuje svečana akademija povodom 100 godina postojanja našeg Velikana sa Platonove. Direktan prenos organizovaćemo i na platou ispred Banskog dvora, a po završetku svečane akademije očekuje vas i druženje sa našim igračima, trenerima i brojnim velikanima FK Borac. Pozivamo vas da pozdravite one koji su pisali zlatnu istoriju našeg kluba i da zajedno zakoračimo u nove pobjede.Vidimo se ispred Banskog dvora od 19:30 sati", poručeno je iz banjalučkog kluba, koji je ove sezone osvojio četvrtu šampionsku titulu u istoriji.

