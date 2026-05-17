Nikola Jokić definitivno nije MVP: Kanađanin ispisao istoriju NBA lige

Srpski košarkaš Nikola Jokić neće ponijeti četvrto priznanje za MVP-ja NBA lige.

Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander ponio je titulu najkorisnijeg igrača NBA lige u sezoni 2025/26! Tako je srpski as Nikola Jokić ostao praznih šaka nakon istorijske sezone, što se tiče individualnog učinka, ali je timski uspjeh ponovo izostao...

As Oklahome je tako osvojio drugu uzastopnu nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige, postavši 14. igrač u istoriji koji je osvojio dvije uzastopne nagrade za najkorisnijeg igrača, prenio je ESPN.

Breaking: Oklahoma City Thunder's Shai Gilgeous-Alexander has won his second consecutive NBA Most Valuable Player award, becoming the 14th player in league history to win back-to-back MVPs, multiple sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania)May 17, 2026

Šej je regularni dio sezone završio sa prosjekom od 31,1 poen po meču, uz 4,3 skokova i 6,6 asistencija. Što se tiče Jokićeve statistike, ona je u prosjeku tripl-dabl.

Srpski as je bilježio 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, uz 56,9 odsto šuta iz igre.