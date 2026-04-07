Da li Vembanjama ispada iz MVP trke?

Viktor Vembanjama se povrijedio u pobjedi San Antonija protiv Filadelfije i mogao bi da ispadne iz MVP trke vrlo brzo...

Viktor Vembanjama mogao bi da ispadne iz trke za MVP nagradu ove sezone. Razlog za to je povreda koju je doživio u pobjedi San Antonija protiv Filadelfije (115:102). Odigrao je samo 16 minuta i sada sve zavisi od lekara, stepena povrede i toga da li će moći da igra u nekoj od naredne tri utakmice Sparsa. Dobio je udarac od Pola Džordža i nije ulazio u igru u drugom poluvremenu.

Pravila NBA lige, oko kojih se vodi velika debata već neko vreme, kažu da igrač mora da odigra 65 utakmica u sezoni i da mora da ima minimum od 20 minuta po meču. Francuz je trenutno na 64 utakmice, od čega dvije nisu bile po 20 minuta (Vašington i Filadelfija), ali postoji posebno pravilo koje dozvoljava izuzetak, tačnije dozvoljene su samo dvije takve utakmice u sezoni na kojima nije ispunjen taj minimum sa minutažom.

Sparsi do kraja regularnog dijela sezone igraju sva tri meča kod kuće protiv Portlanda, Dalasa i Denvera. U prevodu to znači da Vembanjama neće moći samo da uđe na par sekundi forme radi, već mora da odigra najmanje 20 minuta na jednoj od tri utakmice. Sada sve zavisi od lekara i toga koliko je povreda rebara ozbiljna, pošto je na sajtu NBA lige navedeno da nije u pitanju povreda ramena kako je izgledalo u prvi mah, već da je rebro u pitanju.

Victor Wembanyama left the game with a shoulder injury and will not returnpic.twitter.com/7k4cxXADUB — Fullcourtpass (@Fullcourtpass)April 7, 2026

Što se meča tiče kod pobjednika su se istakli Stefon Kasl (19, 13as, 10sk), Dilan Harper (17, 4as) i Vembanjama (17, 5sk), dok su na drugoj strani najbolji bili Džoel Embid (34, 12sk9 i Pol Džordž (16, 4sk, 4as).

Šta ovo znači za MVP trku?

U MVP trci su Šej Gildžes-Aleksander, Viktor Vembanjama i Nikola Jokić. Prema posljednjim informacijama koje je objavio "ESPN" plejmejker Oklahome će dobiti najveće individualno priznanje, dok je dosta glasova dobio Vembanjama.

Da li će se nešto promijeniti ako francuski centar ispadne iz trke? Ima dosta nepoznanica, uostalom Jokić je upravo protiv Vembija upisao tripl-dabl od 40 poena i ove sezone Srbin ima tripl-dabl prosjek - 27.9 poena, 12.9 skokova i 10.9 asistencija.

