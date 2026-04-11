Jokić zbog 15 minuta ostaje bez nagrade? Apsurd NBA lige tjera Denver na veliki rizik

Najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić može ostati van trke za prestižnu MVP nagradu, a odluka će biti donijeta pred meč protiv San Antonija

Ligaški dio NBA sezone ulazi u završnicu ove nedjelje, nakon čega fokus prelazi na plej-of i borbu za individualna priznanja. I dalje postoji nekoliko otvorenih pitanja - jedno od njih posebno zanima navijače sa ovih prostora, a to je i da li će Nikola Jokić biti u konkurenciji za sezonske nagrade? Da li će najbolji košarkaš lige po četvrti put biti osvajač laskavog priznanja?

Prema novom pravilu NBA lige, koje propisuje da igrač mora da odigra najmanje 65 utakmica u sezoni, veliki broj poznatih košarkaša već je ostao bez mogućnosti da se bori za nagrade. Među njima su Lebron Džejms, Kejd Kaningem, Janis Adetokunpo i Stef Kari, ali i Luka Dončić kojeg je povreda u finišu sezone odvojila od takmičenja. Pravilo dodatno zahtijeva da igrač u svakoj utakmici igra najmanje 20 minuta, uz izuzetak dvije utakmice u kojima je dovoljno 15 minuta.

U statistiku se računa i finale NBA kupa za igrače Njujorka i San Antonija, iako taj meč ne utiče na ligaški plasman. Kako je svakoj ekipi ostala još samo jedna utakmica, određeni broj Ol-star igrača moraće da nastupi u posljednjem kolu kako bi ispunio uslov za nagrade. Među njima je i Jokić, koji će u posljednjem meču Denvera protiv San Antonija morati da obuče dres Denvera i izađe na teren.

Da bi ostao u trci za individualna priznanja i mjesta u idealnim timovima lige, moraće da provede na parketu najmanje 15 minuta. Jokić ove sezone u prosjeku bilježi 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija po utakmici. I prošle godine imao je tripl-dabl prosek, ali to mu nije bilo dovoljno da ponovo osvoji MVP nagradu, pošto je ona bila dodijeljena Šeju Gildžesu-Aleksanderu, pod izgovorom da nikad prije nije bio MVP lige.

Takođe, pravedno je reći i da je Luka Dončić zapravo najbolji strijelac lige, a tokom čitave trke nije bio među glavnim favoritima, kao što su Jokić i Aleksander. Dončić je odigrao 64 utakmice, sve dok se prošle nedjelje nije povrijedio. Prema tome, ako je do broja poena, kao što očigledno jeste, nije bilo pravedno to što je igrač Oklahome toliko prednjačio u odnosu na Slovenca.

Da li će Nikola Jokić igrati protiv San Antonija?

Kad je u pitanju izlazak na teren Nikole Jokića, on je i dalje pod znakom pitanja. Trener Denvera Dejvid Adelman objasnio je i zbog čega. "Taj razgovor ćemo voditi sutra. Danas je prošao kroz mnogo tretmana. Očigledno je da je uspjeh u plej-ofu važniji od svega, ali ovo pravilo je pred nama, tako da moramo da donesemo pravu odluku", rekao je Adelman i poentirao:

"Potreban nam je pravi plan, ili će odigrati potrebne minute ili idemo dalje."

Šta je još rekao Dejvid Adelman?

Pravilo od 65 mečeva prokomentarisao je i trener Denvera Dejvid Adelman koji je istakao da će liga morati da se pozabavi njim u narednom periodu. "Nadam se da će tokom ljeta razmotriti ovu situaciju i shvatiti da u pravilima mogu postojati izuzeci", rekao je Adelman.

"Ranije sam rekao da bi, ako bi i Šej Gildžes-Aleksander i Nikola Jokić odigrali 64 utakmice i ne bi bili izabrani u Ol-NBA tim, to bio problem. To su dvojica igrača koji žele da igraju i nikada ne izlaze iz igre - to nije suština tog pravila", stavio je do znanja Adelman.

"Razumijem zašto je uvedeno, ali mi ćemo se ponašati isto kao i do sada. To će biti razgovor između odraslih ljudi sa Nikolom", zaključio je Adelman.