logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić mora povrijeđen na teren? "Sutra ćemo donijeti odluku"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić bi mogao definitivno da ispadne iz trke za individualna priznanja ove sezone.

Jokić upitan za posljednji meč regularnog dijela sezone Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Iako se činilo da trener Denvera Dejvid Adelman taktički odmara čitavu prvu petorku protiv Oklahoma Siti Tandera, na konferenciji za medije poslije važne pobjede je otkrio da srpski as Nikola Jokić ima određenih poteškoća. Nije u pitanju konrektna povreda, ali kandidat za MVP nagradu je sa razlogom odmarao.

Nagetsi su uspjeli da slave protiv aktuelnog šampiona koji je takođe odmorio udarne igrače, a do kraja regularnog dijela sezone ih očekuje još jedan meč, i to protiv San Antonio Sparsa. Pretpostavlja se da u sastavu neće biti prve zvijezde tima Viktora Vembanjame, ali Nikola Jokić će morati na teren.

Ukoliko želi da ostane konkurentan za MVP priznanje i mjesto u idealnoj postavi, biće primoran da igra kako bi ispunio kvotu od 65 odigranih utakmica u sezoni.

"Donijećemo odluku sutra"

Izvor: Screenshot/YouTube/@DenverNuggets

O tome je govorio trener Dejvid Adelman na konferencije za meidije. "Taj razgovor ćemo voditi sutra. Danas je prošao kroz mnogo tretmana. Očigledno je da je uspjeh u plej-ofu važniji od svega, ali ovo pravilo je pred nama, tako da moramo da donesemo pravu odluku", rekao je Adelan i poentirao:

"Potreban nam je pravi plan, ili će odigrati potrebne minute ili idemo dalje."

Jokić mora da odigra 20 minuta protiv Sparsa ovog vikenda kako bi ispunilo pravilo. Tokom 64 utakmice, on bilježi impresivnih 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

Jokić nije jedini koji je u jurnjavi za brojkom 65, Kaningem, Edvards, Stef Kari su ispali iz trke upravo zbog ovog pravila.

Košarkaši Denver Nagetsa obezbijedili su prednost domaćeg terena u plej-ofu, uprkos tome što je trener Dejvid Adelman rizikovao u pretposlednjem kolu. Do kraja regularnog dijela imaju još jednu utakmic i trenutno su na učinku 53-28 što im donosi treću poziciju.

Nagetsi su pobijedili Oklahoma Siti Tandere, a onda su im stigle dobre vijesti, pošto su Minesota Timbervulvsi savladali Hjuston Roketse u gostima i tako ih osujetili na putu da priprete Denveru u Zapadnoj konferenciji.

Tagovi

Denver Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC