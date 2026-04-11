Nikola Jokić mora povrijeđen na teren? "Sutra ćemo donijeti odluku"

Nikola Jokić bi mogao definitivno da ispadne iz trke za individualna priznanja ove sezone.

Iako se činilo da trener Denvera Dejvid Adelman taktički odmara čitavu prvu petorku protiv Oklahoma Siti Tandera, na konferenciji za medije poslije važne pobjede je otkrio da srpski as Nikola Jokić ima određenih poteškoća. Nije u pitanju konrektna povreda, ali kandidat za MVP nagradu je sa razlogom odmarao.

Nagetsi su uspjeli da slave protiv aktuelnog šampiona koji je takođe odmorio udarne igrače, a do kraja regularnog dijela sezone ih očekuje još jedan meč, i to protiv San Antonio Sparsa. Pretpostavlja se da u sastavu neće biti prve zvijezde tima Viktora Vembanjame, ali Nikola Jokić će morati na teren.

Ukoliko želi da ostane konkurentan za MVP priznanje i mjesto u idealnoj postavi, biće primoran da igra kako bi ispunio kvotu od 65 odigranih utakmica u sezoni.

"Donijećemo odluku sutra"

O tome je govorio trener Dejvid Adelman na konferencije za meidije. "Taj razgovor ćemo voditi sutra. Danas je prošao kroz mnogo tretmana. Očigledno je da je uspjeh u plej-ofu važniji od svega, ali ovo pravilo je pred nama, tako da moramo da donesemo pravu odluku", rekao je Adelan i poentirao:

"Potreban nam je pravi plan, ili će odigrati potrebne minute ili idemo dalje."

Jokić mora da odigra 20 minuta protiv Sparsa ovog vikenda kako bi ispunilo pravilo. Tokom 64 utakmice, on bilježi impresivnih 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

Jokić nije jedini koji je u jurnjavi za brojkom 65, Kaningem, Edvards, Stef Kari su ispali iz trke upravo zbog ovog pravila.

Košarkaši Denver Nagetsa obezbijedili su prednost domaćeg terena u plej-ofu, uprkos tome što je trener Dejvid Adelman rizikovao u pretposlednjem kolu. Do kraja regularnog dijela imaju još jednu utakmic i trenutno su na učinku 53-28 što im donosi treću poziciju.

Nagetsi su pobijedili Oklahoma Siti Tandere, a onda su im stigle dobre vijesti, pošto su Minesota Timbervulvsi savladali Hjuston Roketse u gostima i tako ih osujetili na putu da priprete Denveru u Zapadnoj konferenciji.