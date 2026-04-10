Majami otpustio igrača poslije skandala: Da li Amerikanac sljedeći dolazi u Evroligu?

Dragan Šutvić
Poslije kockarskog skandala i svega što se dogodilo Majami je donio odluku da otpusti Terija Rozira.

Majami otpustio igrača nakon skandala

Teri Rozir (32) dobio je otkaz u Majamiju. Poslije kockarskog skandala, hapšenja i svega što se dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci čelnici kluba su konačno presjekli i odlučili da mu uruče "zahvalnicu".

Verovatno bi to uradili i ranije da nije posebnih pravila i ugovora koji štite igrače u NBA ligi, ali su sada odlučili da ga otpuste. Jedan od glavnih razloga što se to dogodilo baš sada je početak plej-ofa i želja da se pojačaju pred najvažnije mečeve. Ovako su oslobodili jedno mesto u sastavu za pojačanje.

Suđenje Roziru i dalje traje, optužen je za ilegalno klađenje i u decembru je na sudu rekao da nije kriv. U istragu je uključen i FBI i jasno je da se neće završiti tek tako.

Pitanje je i da li će Rozir uopšte moći da igra košarku u NBA ligi čak i ako ga proglase nevinim i da li će neka ekipa htjeti da ga dovede. Da li to znači da će američki bek naredni da dođe možda u Evroligu? Ostaje da se vidi...

Možda će vas zanimati

