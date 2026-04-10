Majami otpustio igrača poslije skandala: Da li Amerikanac sljedeći dolazi u Evroligu?

Poslije kockarskog skandala i svega što se dogodilo Majami je donio odluku da otpusti Terija Rozira.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Teri Rozir (32) dobio je otkaz u Majamiju. Poslije kockarskog skandala, hapšenja i svega što se dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci čelnici kluba su konačno presjekli i odlučili da mu uruče "zahvalnicu".

Verovatno bi to uradili i ranije da nije posebnih pravila i ugovora koji štite igrače u NBA ligi, ali su sada odlučili da ga otpuste. Jedan od glavnih razloga što se to dogodilo baš sada je početak plej-ofa i želja da se pojačaju pred najvažnije mečeve. Ovako su oslobodili jedno mesto u sastavu za pojačanje.

Suđenje Roziru i dalje traje, optužen je za ilegalno klađenje i u decembru je na sudu rekao da nije kriv. U istragu je uključen i FBI i jasno je da se neće završiti tek tako.

Pitanje je i da li će Rozir uopšte moći da igra košarku u NBA ligi čak i ako ga proglase nevinim i da li će neka ekipa htjeti da ga dovede. Da li to znači da će američki bek naredni da dođe možda u Evroligu? Ostaje da se vidi...

The Miami Heat are waiving guard Terry Rozier today, sources tell ESPN. Rozier had been placed on leave by the NBA since October after federal indictments into sports gambling activity. Miami will open up a roster spot.pic.twitter.com/AV9lRxPLjB — Shams Charania (@ShamsCharania)April 10, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!