NBA potres: Jedan od Jokićevih najvećih rivala hitno primljen u bolnicu

Bojan Jakovljević
Košarkaš Filadelfije Džoel Embid hitno je primljen u bolnicu zbog upale slijepog crijeva

Džoel Embid operisan zbog upale slijepog crijeva

Jedna od najvećih NBA zvijezda i jedan od velikih rivala Nikole Jokića u ligi, hitno je primljen u bolnicu. Riječ je o dvostrukom MVP i košarkašu Filadelfije Džoelu Embidu koji je zbog upale slijepog crijeva morao na operaciju, prenosi ESPN novinar Šams Čaranija.

Prema tim navodima, planirano je da košarkaš bude operisan u Hjustonu. Apendicitis se najčešće javlja naglo, usljed zapušenja slijepog crijeva, nakon čega dolazi do upale. Ljekari ističu da je u većini slučajeva operacija rutinska, ukoliko se reaguje na vrijeme, ali da komplikacije mogu nastati ukoliko dođe do pucanja slijepog crijeva i razvoja sepse, zbog čega je brza intervencija ključna.

Oporavak nakon zahvata obično traje između dvije i šest nedjelja, u zavisnosti od toka operacije i postoperativnog oporavka. Ovo predstavlja veliki udarac za Filadelfiju, s obzirom na to da je plej-of NBA lige pred početkom.

Džoel Embid je do prije samo nekoliko dana bio na terenu, a na utakmici protiv San Antonio Sparsa ubacio je 34 poena uz 12 skokova. Filadelfija se trenutno nalazi na osmom mjestu Istočne konferencije i bori se za direktan plasman u plej-of, pošto zaostaje jednu pobjedu za Torontom. 

Do kraja ligaškog dijela sezone, Filadelfiju očekuju mečevi protiv Hjustona u gostima, zatim protiv Indijane u gostima i na kraju duel sa Milvokijem. Embid igra dobro, ali je zbog brojnih povreda često van stroja. Bilo kako bilo, u aktualnoj sezoni ubacuje skoro 27 poena po meču, ima i 7,7 skokova i skoro četiri asistencije, uz 1,2 blokade. 

