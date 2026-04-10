NBA šampion ostao bez teksta zbog poteza Nikole Jokića!

Legendarni NBA as Pol Pirs ostao je u potpunom šoku zbog poteza Nikole Jokića na meču protiv San Antonija i Viktora Vembanjame.

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, radi šta god poželi, niko mu ne može ništa, pa čak ni najbolji odbrambeni igrač u ligi Viktor Vembanjama. Upravo je u pobjedi Denvera protiv San Antonija (136:134) srpski as ubacio 40 poena (uz 13 asistencija, 8 skokova i bez izgubljene lopte) i to tako što je dva najvažnija šuta na utakmici pogodio baš preko Francuza.

"Da danas moram da glasam, Jokić bi imao moj glas. Taj performans protiv San Antonija mi je baš važan", poručio je Pol Pirs.

NBA šampion iz 2008. godine sa Bostonom ima nadimak "Istina" i uvijek kaže ono što misli. Upravo je taj nevjerovatan šut Jokića ostavio Pola bez teksta.

"Kroz sezonu imaš neke neverovatne momente, to je za mene bio meč protiv Sparsa. Vembanjama će vjerovatno nagradu za najboljeg defanzivca u NBA dobijati u narednih 10 godina, biće jedan od najboljih odbrambenih igrača ikada. A Jokić se okrene i šutne preko njega u ključnom momentu meča, kao da on nije tu. Šta je kog đavola to bilo, šta sam upravo vidio? Onda je u narednom napadu Džoker spriječio kontru dva na jedan, uticao je na meč protiv najboljeg defanzivnog tima u ligi i još im je ubacio 40 poena. Čovječe, to je bilo smiješno", poručio je Pirs.

Jokić neće biti MVP

Uprkos Nikolinim nejverovatnim partijama i tripl-dabl sezoni koju ima (27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija po meču), neće dobiti nagradu za najkorisnijeg igrača lige (MVP). To će otići u ruke Šeja Gildžusa-Aleksandera.

Prvo su glasali novinari prije nekoliko dana i ubjedljivo izglasali plejmejkera Oklahome, pa su isto uradili i NBA igrači koji su takođe glasali za Šeja, Nikola je bio iza, a Vembnajamu su stavili tek na šesto mjesto...

